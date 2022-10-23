https://ria.ru/20221023/donetsk-1826013329.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:29

2022-10-23T08:29

2022-10-23T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 07.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ведомство также сообщило, что в 07.27 и 07.49 украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска выпустили по Докучаевску пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html

https://ria.ru/20221023/dnr-1826011755.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато