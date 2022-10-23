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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/donetsk-1826013329.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:29
2022-10-23T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 07.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ведомство также сообщило, что в 07.27 и 07.49 украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска выпустили по Докучаевску пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
08:29 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 07.43 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Ведомство также сообщило, что в 07.27 и 07.49 украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска выпустили по Докучаевску пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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