https://ria.ru/20221023/donetsk-1826006934.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:20

2022-10-23T07:20

2022-10-23T07:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221019/donetsk-1825169940.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк