https://ria.ru/20221023/donetsk-1826006934.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:20
2022-10-23T07:20
2022-10-23T07:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818b01044895332aa657ccd8dd56cc36.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221019/donetsk-1825169940.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_856539f03884501006f6f87439641f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град"