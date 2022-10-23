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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/donetsk-1826006934.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:20
2022-10-23T07:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221019/donetsk-1825169940.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
07:20 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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