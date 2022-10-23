https://ria.ru/20221023/donbass-1826029248.html

Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников

Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников - РИА Новости, 23.10.2022

Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:59

2022-10-23T10:59

2022-10-23T11:06

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министерство обороны днр

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона."Донецк. Доставил в корпус Народной милиции минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что рейс Москва-Донбасс доставил более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.Он также приложил к постам в Telegram два видеоролика: на одном из них грузовик с обмундированием, на другом - сам Рогозин.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам референдумов в России может быть создан Крымский округ, который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сам он позднее заявил, что готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, а в Кремле заявили, что никогда не анонсируют подобные указы.

https://ria.ru/20221009/pomosch-1822642592.html

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Дарья Буймова

дмитрий рогозин, донбасс, россия, роскосмос, министерство обороны днр, безопасность