Рейтинг@Mail.ru
Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/donbass-1826029248.html
Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников
Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников - РИА Новости, 23.10.2022
Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:59
2022-10-23T11:06
дмитрий рогозин
донбасс
россия
роскосмос
министерство обороны днр
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825903262_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_e45be321a2d97a1e7babdb1dbbd5de02.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона."Донецк. Доставил в корпус Народной милиции минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что рейс Москва-Донбасс доставил более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.Он также приложил к постам в Telegram два видеоролика: на одном из них грузовик с обмундированием, на другом - сам Рогозин.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам референдумов в России может быть создан Крымский округ, который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сам он позднее заявил, что готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, а в Кремле заявили, что никогда не анонсируют подобные указы.
https://ria.ru/20221009/pomosch-1822642592.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825903262_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f8005fcd846e8b75cfdced56abfa5123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, донбасс, россия, роскосмос, министерство обороны днр, безопасность
Дмитрий Рогозин, Донбасс, Россия, Роскосмос, Министерство обороны ДНР, Безопасность
10:59 23.10.2022 (обновлено: 11:06 23.10.2022)
 
Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Спецоперация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что доставил в Донбасс более 500 комплектов зимнего обмундирования для защитников региона.
"Донецк. Доставил в корпус Народной милиции минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что рейс Москва-Донбасс доставил более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.
Он также приложил к постам в Telegram два видеоролика: на одном из них грузовик с обмундированием, на другом - сам Рогозин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам референдумов в России может быть создан Крымский округ, который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сам он позднее заявил, что готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина, а в Кремле заявили, что никогда не анонсируют подобные указы.
Бойцы 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 19:19Специальная военная операция на Украине
Народный Фронт передал казачьему полку ЛНР помощь от россиян
 
Дмитрий РогозинДонбассРоссияРоскосмосМинистерство обороны ДНРБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала