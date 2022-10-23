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В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/dnr-1826011755.html
В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель
В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель - РИА Новости, 23.10.2022
В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель
За сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны Украины погиб один человек, двое ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:16
2022-10-23T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. За сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны Украины погиб один человек, двое ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 22 октября до 08:00 23 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранены два человека", — говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале штаба. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (бывший центр контроля режима прекращения огня в рамках мирных соглашений), за сутки ДНР обстреляли 67 раз.Сегодняшним утром по Донецку выпущены 25 снарядов калибра 155 миллиметров. Повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:16 23.10.2022 (обновлено: 11:18 23.10.2022)
 
В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель

При обстрелах в ДНР за сутки погиб мирный житель, двое пострадали

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Петровского района Донецка. 22 октября 2022
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 22 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 22 октября 2022
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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. За сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны Украины погиб один человек, двое ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 22 октября до 08:00 23 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранены два человека", — говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале штаба.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (бывший центр контроля режима прекращения огня в рамках мирных соглашений), за сутки ДНР обстреляли 67 раз.
Сегодняшним утром по Донецку выпущены 25 снарядов калибра 155 миллиметров. Повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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