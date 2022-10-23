https://ria.ru/20221023/dnr-1826011755.html

В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель

В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель - РИА Новости, 23.10.2022

В ДНР за сутки при обстрелах погиб мирный житель

За сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны Украины погиб один человек, двое ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:16

2022-10-23T08:16

2022-10-23T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. За сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны Украины погиб один человек, двое ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 22 октября до 08:00 23 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранены два человека", — говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале штаба. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (бывший центр контроля режима прекращения огня в рамках мирных соглашений), за сутки ДНР обстреляли 67 раз.Сегодняшним утром по Донецку выпущены 25 снарядов калибра 155 миллиметров. Повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина