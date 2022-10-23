https://ria.ru/20221023/dnr-1826009476.html

Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики

Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:53

2022-10-23T07:53

2022-10-23T07:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/obstrel-1824243598.html

https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато