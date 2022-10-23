07:53 23.10.2022 (обновлено: 07:56 23.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкРазрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке
Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.17 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.