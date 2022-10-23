Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/dnr-1826009476.html
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:53
2022-10-23T07:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148986/31/1489863106_0:176:3179:1964_1920x0_80_0_0_95510d6aa303cf8d6ed125a372d7d980.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221015/obstrel-1824243598.html
https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html
донецк
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148986/31/1489863106_450:0:3179:2047_1920x0_80_0_0_18c6f3f24ebb6b984bb94561b80b1056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, НАТО
07:53 23.10.2022 (обновлено: 07:56 23.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкРазрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке
Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку, Пантелеймоновку и Яковлевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.17 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 10:07В мире
В ДНР сообщили об одной погибшей при обстреле Донецка
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 21:41Специальная военная операция на Украине
При обстреле в Бахмутском районе ДНР пострадал корреспондент "Известий"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала