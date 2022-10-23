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Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/dnepr-1826080829.html
Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра
Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра - РИА Новости, 23.10.2022
Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра
Власти Херсонской области вновь настоятельно рекомендуют жителям Херсона и всей правобережной части региона выехать на левый берег Днепра, заявил замглавы... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:44
2022-10-23T16:44
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь настоятельно рекомендуют жителям Херсона и всей правобережной части региона выехать на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек, еще три человека получили ранения. По данным властей, для перевозки жителей на левый берег привлекли дополнительный речной транспорт."Укронацисты будут продолжать устраивать теракты на правобережной части Херсонской области, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем жителям Херсона покинуть правобережную часть области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Он еще раз подчеркнул, что Херсон сдавать не планируется.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html
херсон
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кирилл стремоусов, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область
16:44 23.10.2022
 
Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра

Стремоусов вновь призвал жителей Херсонской области выехать на левый берег Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь настоятельно рекомендуют жителям Херсона и всей правобережной части региона выехать на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек, еще три человека получили ранения. По данным властей, для перевозки жителей на левый берег привлекли дополнительный речной транспорт.
"Укронацисты будут продолжать устраивать теракты на правобережной части Херсонской области, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем жителям Херсона покинуть правобережную часть области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Он еще раз подчеркнул, что Херсон сдавать не планируется.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:51
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонХерсонская область
 
 
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