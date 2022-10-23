https://ria.ru/20221023/dnepr-1826080829.html

Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра

Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра - РИА Новости, 23.10.2022

Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра

Власти Херсонской области вновь настоятельно рекомендуют жителям Херсона и всей правобережной части региона выехать на левый берег Днепра, заявил замглавы... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:44

2022-10-23T16:44

2022-10-23T16:44

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Власти Херсонской области вновь настоятельно рекомендуют жителям Херсона и всей правобережной части региона выехать на левый берег Днепра, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек, еще три человека получили ранения. По данным властей, для перевозки жителей на левый берег привлекли дополнительный речной транспорт."Укронацисты будут продолжать устраивать теракты на правобережной части Херсонской области, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем жителям Херсона покинуть правобережную часть области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Он еще раз подчеркнул, что Херсон сдавать не планируется.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, херсон, херсонская область