https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html
Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья
Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья - РИА Новости, 23.10.2022
Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья
Ограничение питания без консультации со специалистом не только не принесет пользы здоровью, но может ему навредить, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T03:18
2022-10-23T03:18
2022-10-23T03:18
общество
здоровье - общество
диета
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ограничение питания без консультации со специалистом не только не принесет пользы здоровью, но может ему навредить, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт сети клиник “Атлас“ Ольга Александрова.По ее словам, популярные в последнее время диеты, ограничивающие потребление тех или иных продуктов, несут серьезные угрозы для работы отдельных органов и организма в целом.Так, кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе. “Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи”, - подчеркнула врач.Сыроедение ведет к серьезному снижению уровня холестерина, необходимого для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма. Диета “двойка” грозит дефицитом микроэлементов и может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. При щелочной диете организм испытывает дефицит белка, что вредно для кожи, волос и мышц.“Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов“, - отметила Александрова.Для эффективного и комфортного снижения веса врач рекомендовала обрести правильные пищевые привычки проконсультироваться с диетологом.
https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, диета
Общество, Здоровье - Общество, Диета
Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья
Врач Александрова предупредила о повышенной смертности из-за кетодиеты
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Ограничение питания без консультации со специалистом не только не принесет пользы здоровью, но может ему навредить, рассказала
агентству “Прайм” врач-терапевт сети клиник “Атлас“ Ольга Александрова.
По ее словам, популярные в последнее время диеты, ограничивающие потребление тех или иных продуктов, несут серьезные угрозы для работы отдельных органов и организма в целом.
Так, кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе. “Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи”, - подчеркнула врач.
Сыроедение ведет к серьезному снижению уровня холестерина, необходимого для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма. Диета “двойка” грозит дефицитом микроэлементов и может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. При щелочной диете организм испытывает дефицит белка, что вредно для кожи, волос и мышц.
“Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов“, - отметила Александрова.
Для эффективного и комфортного снижения веса врач рекомендовала обрести правильные пищевые привычки проконсультироваться с диетологом.