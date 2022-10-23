https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html

Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья

Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья - РИА Новости, 23.10.2022

Терапевт рассказала, какие диеты опасны для здоровья

Ограничение питания без консультации со специалистом не только не принесет пользы здоровью, но может ему навредить, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:18

2022-10-23T03:18

2022-10-23T03:18

общество

здоровье - общество

диета

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ограничение питания без консультации со специалистом не только не принесет пользы здоровью, но может ему навредить, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт сети клиник “Атлас“ Ольга Александрова.По ее словам, популярные в последнее время диеты, ограничивающие потребление тех или иных продуктов, несут серьезные угрозы для работы отдельных органов и организма в целом.Так, кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе. “Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи”, - подчеркнула врач.Сыроедение ведет к серьезному снижению уровня холестерина, необходимого для выработки половых гормонов, что особенно опасно для женского организма. Диета “двойка” грозит дефицитом микроэлементов и может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. При щелочной диете организм испытывает дефицит белка, что вредно для кожи, волос и мышц.“Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов“, - отметила Александрова.Для эффективного и комфортного снижения веса врач рекомендовала обрести правильные пищевые привычки проконсультироваться с диетологом.

https://ria.ru/20221018/tykva-1824754173.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, диета