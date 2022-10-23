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Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата - РИА Новости, 23.10.2022
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Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата
Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата - РИА Новости, 23.10.2022
Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата
Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, чтобы потребовать от местных и общеевропейских властей принять более действенные меры для... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:07
2022-10-23T16:11
в мире
брюссель
greenpeace
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, чтобы потребовать от местных и общеевропейских властей принять более действенные меры для защиты планеты от изменений климата, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организует "Климатическая коалиция", объединяющая более 90 общественных и политических организаций."Мы ежедневно наблюдаем последствия изменения климата в нашей повседневной жизни: это и необычайная жара этим летом, лесные пожары, самая тяжелая засуха за последние 500 лет, ураганы и наводнения… Изменение климата и международная ситуация делают счета за энергию неподъемными", - заявили организаторы в общем обращении.Они потребовали принять более действенные меры для снижения вредных выбросов.Организаторы акции предлагают ускорить реконструкцию жилых помещений, чтобы сделать их энергоэффективными. Также предлагается сделать акцент на "переход на качественный общественный транспорт, что обеспечит снижение выбросов CO2".Для достижения таких целей необходимо "ввести дополнительные пошлины на сверхдоходы энергетических компаний", полагают активисты.Проведение массовых акций по-прежнему необходимо, так как политики не принимают достаточно мер без общественного давления, считают участники акции.До акции организаторы обещали вывести на улицы 50-70 тысяч человек. Полиция свои данные по числу участников пока не опубликовала.
https://ria.ru/20220720/klimat-1803913717.html
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в мире, брюссель, greenpeace
В мире, Брюссель, Greenpeace
16:07 23.10.2022 (обновлено: 16:11 23.10.2022)
 
Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата

В Брюсселе десятки тысяч демонстрантов потребовали мер для борьбы с изменением климата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, чтобы потребовать от местных и общеевропейских властей принять более действенные меры для защиты планеты от изменений климата, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организует "Климатическая коалиция", объединяющая более 90 общественных и политических организаций.
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"Мы ежедневно наблюдаем последствия изменения климата в нашей повседневной жизни: это и необычайная жара этим летом, лесные пожары, самая тяжелая засуха за последние 500 лет, ураганы и наводнения… Изменение климата и международная ситуация делают счета за энергию неподъемными", - заявили организаторы в общем обращении.
Они потребовали принять более действенные меры для снижения вредных выбросов.
"Мы требуем, чтобы федеральный центр и регионы проводили единую энергетическую политику. Это должно позволить до 2050 года достичь перехода на возобновляемую энергию на 100%", - говорится в обращении.
Организаторы акции предлагают ускорить реконструкцию жилых помещений, чтобы сделать их энергоэффективными. Также предлагается сделать акцент на "переход на качественный общественный транспорт, что обеспечит снижение выбросов CO2".
Для достижения таких целей необходимо "ввести дополнительные пошлины на сверхдоходы энергетических компаний", полагают активисты.
Проведение массовых акций по-прежнему необходимо, так как политики не принимают достаточно мер без общественного давления, считают участники акции.
"Проблемы известны, решения тоже. Несмотря на это, наши политики делают слишком мало, поэтому такие акции остаются мощным инструментом давления", - говорится в заявлении местного отделения Greenpeace.
До акции организаторы обещали вывести на улицы 50-70 тысяч человек. Полиция свои данные по числу участников пока не опубликовала.
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