https://ria.ru/20221023/demonstratsiya-1826074445.html

Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата

Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата - РИА Новости, 23.10.2022

Демонстранты в Брюсселе потребовали мер для борьбы с изменением климата

Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, чтобы потребовать от местных и общеевропейских властей принять более действенные меры для... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:07

2022-10-23T16:07

2022-10-23T16:11

в мире

брюссель

greenpeace

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Брюсселя, чтобы потребовать от местных и общеевропейских властей принять более действенные меры для защиты планеты от изменений климата, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организует "Климатическая коалиция", объединяющая более 90 общественных и политических организаций."Мы ежедневно наблюдаем последствия изменения климата в нашей повседневной жизни: это и необычайная жара этим летом, лесные пожары, самая тяжелая засуха за последние 500 лет, ураганы и наводнения… Изменение климата и международная ситуация делают счета за энергию неподъемными", - заявили организаторы в общем обращении.Они потребовали принять более действенные меры для снижения вредных выбросов.Организаторы акции предлагают ускорить реконструкцию жилых помещений, чтобы сделать их энергоэффективными. Также предлагается сделать акцент на "переход на качественный общественный транспорт, что обеспечит снижение выбросов CO2".Для достижения таких целей необходимо "ввести дополнительные пошлины на сверхдоходы энергетических компаний", полагают активисты.Проведение массовых акций по-прежнему необходимо, так как политики не принимают достаточно мер без общественного давления, считают участники акции.До акции организаторы обещали вывести на улицы 50-70 тысяч человек. Полиция свои данные по числу участников пока не опубликовала.

https://ria.ru/20220720/klimat-1803913717.html

https://ria.ru/20220208/klimat-1771730790.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, greenpeace