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СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице - РИА Новости, 23.10.2022
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СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице
СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице
Два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:40
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в мире
даллас
техас
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей больницы.По данным представителей больницы, стрельба произошла в субботу в 11.00 по местному времени (суббота 19.00 мск). Подозреваемый был ранен во время задержания, его доставили в другую больницу.Местная полиция проводит расследование инцидента.
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в мире, даллас, техас
В мире, Даллас, Техас
02:40 23.10.2022 (обновлено: 05:29 23.10.2022)
 
СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице

ABC News: в Далласе два сотрудника больницы погибли во время стрельбы

© Getty Images/J Pat CarterАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США
© Getty Images/J Pat Carter
Автомобиль полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей больницы.
По данным представителей больницы, стрельба произошла в субботу в 11.00 по местному времени (суббота 19.00 мск). Подозреваемый был ранен во время задержания, его доставили в другую больницу.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 01:57
В США восемь человек пострадали при стрельбе у университетского кампуса
Местная полиция проводит расследование инцидента.
 
В миреДалласТехас
 
 
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