https://ria.ru/20221023/dallas-1825998447.html

СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице

СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ: в Далласе два человека погибли в результате стрельбы в больнице

Два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:40

2022-10-23T02:40

2022-10-23T05:29

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Два сотрудника больницы погибли во время стрельбы в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, подозреваемый ранен, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей больницы.По данным представителей больницы, стрельба произошла в субботу в 11.00 по местному времени (суббота 19.00 мск). Подозреваемый был ранен во время задержания, его доставили в другую больницу.Местная полиция проводит расследование инцидента.

https://ria.ru/20221017/strelba-1824490047.html

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в мире, даллас, техас