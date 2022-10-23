https://ria.ru/20221023/covid-19-1826031358.html

За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2022

За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 756 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:10

2022-10-23T11:10

2022-10-23T11:10

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 756 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 756, госпитализировано - 80 человек, выздоровело - 683 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 225 014 случаев коронавируса, выздоровел 3 033 861 человек, умерли 46 523 человека.

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19