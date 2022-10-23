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За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221023/covid-19-1826031358.html
За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2022
За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 756 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:10
2022-10-23T11:10
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 756 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 756, госпитализировано - 80 человек, выздоровело - 683 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 225 014 случаев коронавируса, выздоровел 3 033 861 человек, умерли 46 523 человека.
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москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
11:10 23.10.2022
 
За сутки в Москве госпитализировали 80 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявили 756 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 756 случаев COVID, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 756, госпитализировано - 80 человек, выздоровело - 683 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 225 014 случаев коронавируса, выздоровел 3 033 861 человек, умерли 46 523 человека.
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:36Наука
Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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