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СМИ: по военным планам Германии нанесен удар - РИА Новости, 23.10.2022
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СМИ: по военным планам Германии нанесен удар
СМИ: по военным планам Германии нанесен удар - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: по военным планам Германии нанесен удар
Правительство Германии сокращает ряд программ по перевооружению бундесвера из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро, сообщает газета... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T06:47
2022-10-23T15:33
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Правительство Германии сокращает ряд программ по перевооружению бундесвера из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на неназванных политиков и представителей оборонной промышленности.Из-за инфляции и сильного доллара запланированные закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось изначально, при этом особенно это коснулось проектов для ВМС и ВВС, пишет издание."Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему", — рассказал Handelsblatt источник, знакомый с ситуацией. Речь в данном случае идет о третьей серии корветов К130, новых самолетах Eurofighter в версии для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах, а также ​​новых самоходных гаубицах, которые должны быть заказаны взамен поставленных на Украину.Кроме того, "по-видимому", будет сокращен заказ на истребители пятого поколения F-35 производства США, так как Берлин рассчитывал закупки при докризисном уровне доллара к евро, утверждает издание. Сильный доллар делает импорт из Штатов более дорогим, что отражается на планах по покупке техники.Как заявил газете неназванный источник в коалиционном правительстве, размер второй партии боевых машин пехоты Puma, на которую в этом году планировали потратить 304 миллиона евро, "сокращается каждую неделю".При этом представители военной промышленности пожаловались, что бюджета в 100 миллиардов евро недостаточно для реализации пожеланий бундесвера. По словам одного из них, для этого необходимо 200 миллиардов евро.На прошлой неделе издание Politico сообщило, что резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам в вопросе замещения оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html
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в мире, украина, германия, сша
В мире, Украина, Германия, США
06:47 23.10.2022 (обновлено: 15:33 23.10.2022)
 
СМИ: по военным планам Германии нанесен удар

Handelsblatt: ФРГ отменяет проекты по перевооружению армии из-за инфляции и слабого евро

CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015БМП "Пума"
БМП Пума - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015
БМП "Пума". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Правительство Германии сокращает ряд программ по перевооружению бундесвера из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на неназванных политиков и представителей оборонной промышленности.
Из-за инфляции и сильного доллара запланированные закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось изначально, при этом особенно это коснулось проектов для ВМС и ВВС, пишет издание.
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"Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему", — рассказал Handelsblatt источник, знакомый с ситуацией. Речь в данном случае идет о третьей серии корветов К130, новых самолетах Eurofighter в версии для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах, а также ​​новых самоходных гаубицах, которые должны быть заказаны взамен поставленных на Украину.
Кроме того, "по-видимому", будет сокращен заказ на истребители пятого поколения F-35 производства США, так как Берлин рассчитывал закупки при докризисном уровне доллара к евро, утверждает издание. Сильный доллар делает импорт из Штатов более дорогим, что отражается на планах по покупке техники.
Как заявил газете неназванный источник в коалиционном правительстве, размер второй партии боевых машин пехоты Puma, на которую в этом году планировали потратить 304 миллиона евро, "сокращается каждую неделю".
При этом представители военной промышленности пожаловались, что бюджета в 100 миллиардов евро недостаточно для реализации пожеланий бундесвера. По словам одного из них, для этого необходимо 200 миллиардов евро.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам в вопросе замещения оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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