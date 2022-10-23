https://ria.ru/20221023/bol-1825993291.html

Невролог рассказал, что делать при боли в шее

Невролог рассказал, что делать при боли в шее - РИА Новости, 23.10.2022

Невролог рассказал, что делать при боли в шее

Неустойчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Как избавиться от неприятных ощущений, если вас продуло, и какие средства... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:10

2022-10-23T02:10

2022-10-23T12:55

общество

здоровье - общество

боль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769636998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be57bef90065f49ba71fbc3478c606b6.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неустойчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Как избавиться от неприятных ощущений, если вас продуло, и какие средства использовать нежелательно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Он отметил, что в холодную ветреную погоду обязательно нужно прикрывать шею, иначе возникает риск получить воспаление шейных мышц — миозит.По его словам, в этом случае рекомендуется ограничить подвижность шеи и использовать согревающие кремы и гели."Лучше всего ограничить подвижность в воспаленной мышце, она занимается восстановлением, и ей нужно дать покой, создать организму ресурс для борьбы с инфекцией. Как правило, в течение трех суток миозит проходит. Можно использовать так называемые согревающие кремы, гели, которые хорошо помогают. Например, на основе перца", — уточнил Хорошев.Такие средства интенсифицируют регионарный кровоток и стимулируют работу иммунной системы, в результате воспаление проходит быстрее, объяснил врач.Существует и еще один способ справиться с миозитом, но он несет в себе определенные риски. Речь идет о лекарствах центрального действия, которые расслабляют мускулатуру и убирают боль, отметил Павел Хорошев."От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее. Если работа позволяет вам ограничить подвижность в шее на некоторое время, лучше не принимать подобные средства. Они сделают жизнь более комфортной, но боль защищает нас от резких движений в шее, которые могут человеку навредить. Существует риск растянуть воспаленные мышцы или сухожилия", — предупредил невролог в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/massazh-1824846631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, боль