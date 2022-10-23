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Невролог рассказал, что делать при боли в шее
Невролог рассказал, что делать при боли в шее - РИА Новости, 23.10.2022
Невролог рассказал, что делать при боли в шее
Неустойчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Как избавиться от неприятных ощущений, если вас продуло, и какие средства... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:10
2022-10-23T02:10
2022-10-23T12:55
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боль
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Неустойчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Как избавиться от неприятных ощущений, если вас продуло, и какие средства использовать нежелательно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Он отметил, что в холодную ветреную погоду обязательно нужно прикрывать шею, иначе возникает риск получить воспаление шейных мышц — миозит.По его словам, в этом случае рекомендуется ограничить подвижность шеи и использовать согревающие кремы и гели."Лучше всего ограничить подвижность в воспаленной мышце, она занимается восстановлением, и ей нужно дать покой, создать организму ресурс для борьбы с инфекцией. Как правило, в течение трех суток миозит проходит. Можно использовать так называемые согревающие кремы, гели, которые хорошо помогают. Например, на основе перца", — уточнил Хорошев.Такие средства интенсифицируют регионарный кровоток и стимулируют работу иммунной системы, в результате воспаление проходит быстрее, объяснил врач.Существует и еще один способ справиться с миозитом, но он несет в себе определенные риски. Речь идет о лекарствах центрального действия, которые расслабляют мускулатуру и убирают боль, отметил Павел Хорошев."От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее. Если работа позволяет вам ограничить подвижность в шее на некоторое время, лучше не принимать подобные средства. Они сделают жизнь более комфортной, но боль защищает нас от резких движений в шее, которые могут человеку навредить. Существует риск растянуть воспаленные мышцы или сухожилия", — предупредил невролог в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/massazh-1824846631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Общество, Здоровье - Общество, боль
02:10 23.10.2022 (обновлено: 12:55 23.10.2022)
Невролог рассказал, что делать при боли в шее
Невролог Хорошев посоветовал применять согревающие кремы и гели при боли в шее
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Неустойчивая осенняя погода и холодный ветер могут привести к переохлаждению шеи. Как избавиться от неприятных ощущений, если вас продуло, и какие средства использовать нежелательно, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
Он отметил, что в холодную ветреную погоду обязательно нужно прикрывать шею, иначе возникает риск получить воспаление шейных мышц — миозит.
"В организме в той или иной степени присутствуют инфекции, с которыми наша иммунная система активно борется, как правило, побеждая. Если мы какой-то участок тела переохлаждаем, активность наших клеток, в том числе иммунной системы, в этом районе ослабевает, что дает возможность инфекции активизироваться. В шее переохлаждаются, как правило, только мышцы. Организм при этом постепенно борется с инфекцией, но шея болит", — пояснил невролог.
По его словам, в этом случае рекомендуется ограничить подвижность шеи и использовать согревающие кремы и гели.
"Лучше всего ограничить подвижность в воспаленной мышце, она занимается восстановлением, и ей нужно дать покой, создать организму ресурс для борьбы с инфекцией. Как правило, в течение трех суток миозит проходит. Можно использовать так называемые согревающие кремы, гели, которые хорошо помогают. Например, на основе перца", — уточнил Хорошев.
Такие средства интенсифицируют регионарный кровоток и стимулируют работу иммунной системы, в результате воспаление проходит быстрее, объяснил врач.
Существует и еще один способ справиться с миозитом, но он несет в себе определенные риски. Речь идет о лекарствах центрального действия, которые расслабляют мускулатуру и убирают боль, отметил Павел Хорошев.
"От подобных средств я бы рекомендовал воздержаться. Их нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, если человек — летчик или водитель и не может себе позволить ограничить подвижность в шее. Если работа позволяет вам ограничить подвижность в шее на некоторое время, лучше не принимать подобные средства. Они сделают жизнь более комфортной, но боль защищает нас от резких движений в шее, которые могут человеку навредить. Существует риск растянуть воспаленные мышцы или сухожилия", — предупредил невролог в интервью радио Sputnik.