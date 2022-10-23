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Украинские силовики задержали главу "Мотор Сичи" Богуслаева

Украинские силовики задержали главу "Мотор Сичи" Богуслаева - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские силовики задержали главу "Мотор Сичи" Богуслаева

Украинские силовики задержали директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, его обвиняют в госизмене, сообщает запорожское издание "ЗаБор" со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:39

2022-10-23T02:39

2022-10-23T02:52

в мире

вячеслав богуслаев

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украинские силовики задержали директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, его обвиняют в госизмене, сообщает запорожское издание "ЗаБор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По информации издания, Богуслаева отправили под конвоем в Киев, в субботу у него прошли обыски, при этом директор завода отказывался открывать двери и их пришлось вскрывать с помощью спецсредств.Как сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, 83-летнему Богуслаеву грозит пожизненное заключение. "Украина пожирает своих героев", - написал он, опубликовав фотографии с арестованным директором "Мотор Сичи".Скандал с китайскими инвесторамиВ 2018 году Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо.Впоследствии "Мотор Сич" стал объектом разбирательств между Киевом и китайской компанией Beijing Skyrizon, входившей в число акционеров. Так, СНБО Украины постановил вернуть предприятие в госсобственность. После этого в Пекине потребовали компенсировать инвестору все убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов.Beijing Skyrizon отмечала, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае". При этом в Арбитражном суде в Гааге отказались сообщить РИА Новости, приняла ли инстанция иск к рассмотрению."Мотор Сич""Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. Большая часть продукции завода поставлялась в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.В конце мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские подразделения уничтожили цеха "Мотор Сичи", где выпускались авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В конце августа высокоточным оружием ВКС на территории завода были поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов ВВС Украины.

https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html

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