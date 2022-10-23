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СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 23.10.2022
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СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:42
2022-10-23T23:42
в мире
бени ганц
израиль
украина
минобороны израиля
евросоюз
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times.Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, очередной пакет которой будет согласован в ближайшее время. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.По словам украинского чиновника, который сделал неофициальное заявление, данные "полезны для того, чтобы сбивать дроны".По мнению советника украинского министра обороны Юрия Сака, Израиль, отказываясь более активно помогать Украине противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221021/kuleba-1825608048.html
https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html
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в мире, бени ганц, израиль, украина, минобороны израиля, евросоюз
В мире, Бени Ганц, Израиль, Украина, Минобороны Израиля, Евросоюз
23:42 23.10.2022
 
СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

New York Times: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, очередной пакет которой будет согласован в ближайшее время. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:45
Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО
По словам украинского чиновника, который сделал неофициальное заявление, данные "полезны для того, чтобы сбивать дроны".
По мнению советника украинского министра обороны Юрия Сака, Израиль, отказываясь более активно помогать Украине противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 23:09Специальная военная операция на Украине
В ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине
 
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