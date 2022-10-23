https://ria.ru/20221023/bespilotniki-1826143460.html

СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:42

2022-10-23T23:42

2022-10-23T23:42

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минобороны израиля

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times.Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, очередной пакет которой будет согласован в ближайшее время. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.По словам украинского чиновника, который сделал неофициальное заявление, данные "полезны для того, чтобы сбивать дроны".По мнению советника украинского министра обороны Юрия Сака, Израиль, отказываясь более активно помогать Украине противостоять беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221021/kuleba-1825608048.html

https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html

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в мире, бени ганц, израиль, украина, минобороны израиля, евросоюз