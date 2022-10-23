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Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.10.2022
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Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине
Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.10.2022
Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине
Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре, считает... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:41
2022-10-23T22:30
политика
джо байден
украина
франция
сша
нато
северный поток
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке."Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.Ранее лидер французского движения "Патриоты" заявил, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом. По его мнению, альянс может пойти даже на применение ядерного оружия, чтобы конфликт на Украине приобрел более массовый характер.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html
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политика, джо байден, украина, франция, сша, нато, северный поток
Политика, Джо Байден, Украина, Франция, США, НАТО, Северный поток
21:41 23.10.2022 (обновлено: 22:30 23.10.2022)
 
Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине

Французский политик Филиппо заявил о намерении Байдена "взорвать" ситуацию на Украине

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!" — написал он в Twitter.

По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке.
"Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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