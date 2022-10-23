https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине

Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.10.2022

Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре, считает... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:41

2022-10-23T21:41

2022-10-23T22:30

политика

джо байден

украина

франция

сша

нато

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам Филиппо, Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке."Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают", — подытожил политик.Ранее лидер французского движения "Патриоты" заявил, что теракты на "Северных потоках", которые, вероятно, являются американской диверсией, продемонстрировали способности НАТО на худшее, в том числе на действия под ложным флагом. По его мнению, альянс может пойти даже на применение ядерного оружия, чтобы конфликт на Украине приобрел более массовый характер.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826110066.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, украина, франция, сша, нато, северный поток