https://ria.ru/20221023/barter-1826024199.html

В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру

В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру - РИА Новости, 23.10.2022

В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру

ЦАР не против торговли с РФ по принципу бартера, можно было бы выработать и независимый платежный механизм, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:25

2022-10-23T10:25

2022-10-23T11:48

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦАР не против торговли с РФ по принципу бартера, можно было бы выработать и независимый платежный механизм, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи."Если вы хотите торговать по бартеру, можем сделать так. Но в данный момент антироссийские санкции, конечно, ограничивают Россию в торговле с другими странами, затрудняют ее", - сказал он.Саранджи добавил, что нужно разработать независимый платежный механизм."Да, нужен (такой механизм). Если вы умные, вы знаете, как можно выйти из этого положения, чтобы облегчить нам жизнь", - отметил политик.Он также пожаловался, что по приезде в Москву не смог оплатить свой номер в гостинице из-за санкций против РФ, которые осложнили банковские операции.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, цар, россия