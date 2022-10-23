https://ria.ru/20221023/barter-1826024199.html
В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру
В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру - РИА Новости, 23.10.2022
В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру
ЦАР не против торговли с РФ по принципу бартера, можно было бы выработать и независимый платежный механизм, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:25
2022-10-23T10:25
2022-10-23T11:48
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦАР не против торговли с РФ по принципу бартера, можно было бы выработать и независимый платежный механизм, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи."Если вы хотите торговать по бартеру, можем сделать так. Но в данный момент антироссийские санкции, конечно, ограничивают Россию в торговле с другими странами, затрудняют ее", - сказал он.Саранджи добавил, что нужно разработать независимый платежный механизм."Да, нужен (такой механизм). Если вы умные, вы знаете, как можно выйти из этого положения, чтобы облегчить нам жизнь", - отметил политик.Он также пожаловался, что по приезде в Москву не смог оплатить свой номер в гостинице из-за санкций против РФ, которые осложнили банковские операции.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, цар, россия
10:25 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
В ЦАР оценили возможность торговли с Россией по бартеру
Глава парламента ЦАР Саранджи допустил возможность торговли с Россией по бартеру
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦАР не против торговли с РФ по принципу бартера, можно было бы выработать и независимый платежный механизм, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи.
"Если вы хотите торговать по бартеру, можем сделать так. Но в данный момент антироссийские санкции, конечно, ограничивают Россию в торговле с другими странами, затрудняют ее", - сказал он.
Саранджи добавил, что нужно разработать независимый платежный механизм.
"Да, нужен (такой механизм). Если вы умные, вы знаете, как можно выйти из этого положения, чтобы облегчить нам жизнь", - отметил политик.
Он также пожаловался, что по приезде в Москву
не смог оплатить свой номер в гостинице из-за санкций против РФ, которые осложнили банковские операции.