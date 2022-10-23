https://ria.ru/20221023/ataki-1826060296.html

ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового

ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового - РИА Новости, 23.10.2022

ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового

Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:51

2022-10-23T14:51

2022-10-23T15:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

украина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина