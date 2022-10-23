14:51 23.10.2022 (обновлено: 15:15 23.10.2022)
ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового
Минобороны: отражены атаки у Куземовки и Берестового, уничтожены более 20 военных ВСУ
Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.
"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.