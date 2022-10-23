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ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/ataki-1826060296.html
ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового
ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового
Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:51
2022-10-23T15:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
14:51 23.10.2022 (обновлено: 15:15 23.10.2022)
 
ВС России отразили атаки украинских войск у Куземовки и Берестового

Минобороны: отражены атаки у Куземовки и Берестового, уничтожены более 20 военных ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Около 20 украинских военных за сутки уничтожены на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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