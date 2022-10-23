https://ria.ru/20221023/ataka-1826061600.html

ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 23.10.2022

ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:59

2022-10-23T14:59

2022-10-23T15:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области."Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка восемь боевых бронированных машин", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область