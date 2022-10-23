https://ria.ru/20221023/ataka-1826061600.html
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:59
2022-10-23T14:59
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области."Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка восемь боевых бронированных машин", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
14:59 23.10.2022 (обновлено: 15:03 23.10.2022)
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 90 военных ВСУ