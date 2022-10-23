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ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/ataka-1826061600.html
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:59
2022-10-23T15:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области."Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка восемь боевых бронированных машин", - говорится в сводке министерства.
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херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
14:59 23.10.2022 (обновлено: 15:03 23.10.2022)
 
ВС России отразили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: на Николаево-Криворожском направлении уничтожены более 90 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские войска отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих и отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области.
"Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка восемь боевых бронированных машин", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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