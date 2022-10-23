https://ria.ru/20221023/almazy-1826026357.html
В ЦАР надеются на сотрудничество с Россией в добыче алмазов
В ЦАР надеются на сотрудничество с Россией в добыче алмазов - РИА Новости, 23.10.2022
В ЦАР надеются на сотрудничество с Россией в добыче алмазов
Центральноафриканская Республика (ЦАР) была бы рада сотрудничать с российскими компаниями в добыче алмазов, однако пока с их стороны предложений не поступало,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:42
2022-10-23T10:42
2022-10-23T11:48
цар
россия
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Центральноафриканская Республика (ЦАР) была бы рада сотрудничать с российскими компаниями в добыче алмазов, однако пока с их стороны предложений не поступало, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента республики Симплис Саранджи."Мы были бы рады такому сотрудничеству. Нас обвиняют в том, что якобы ЦАР предоставляет российским компаниям право на разведку и добычу алмазов. Я могу вас заверить как председатель парламента: такого никогда не было, потому что в нашей конституции есть статья 60, которая определяет порядок добычи алмазов. Если вы приезжаете в ЦАР и хотите заняться разведкой алмазов, вам нужно пройти комиссию в министерстве полезных ископаемых, которое запросит разрешение у парламента, и получить там одобрение", - сказал он.Политик добавил, что за время его работы ни одна российская компания не обращалась к руководству ЦАР с запросом по поводу разведки алмазов.Он также рассказал, что в ходе визита в Москву обсудил с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным поддержку, которую Россия оказывает его стране в вопросе борьбы с отменой эмбарго на добычу алмазов в ЦАР."Наша страна является экспортером алмазов на мировой рынок, но после политического кризиса на нас наложили эмбарго. С председателем Госдумы РФ мы обсуждали эту проблему, и он заверил меня в поддержке России в этом деле", - рассказал Саранджи.Он пояснил, что Россия оказывала содействие, пока была председателем процесса Кимберли (Схема сертификации алмазов, утвержденная ООН), сейчас это Ботсвана."Российские власти, замминистра финансов, пояснил мне, что Россия, к сожалению, не смогла поспособствовать снятию эмбарго, пока была председателем, однако она в хороших отношениях с руководством Ботсваны, поэтому работа в этом направлении продолжится. Мы очень надеемся, что все нормализуется и люди во всем мире получат доступ к центральноафриканским алмазам", - отметил представитель парламента ЦАР.Ранее министр полезных ископаемых ЦАР Руфин Бенам Белтонгу заявил РИА Новости, что ожидает визита представителей Росгеологии для обсуждения новых проектов с Россией. Он также добавил, что ЦАР обладает большим потенциалом по добыче полезных ископаемых, в стране есть залежи более 400 различных минералов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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цар, россия, в мире
10:42 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
В ЦАР надеются на сотрудничество с Россией в добыче алмазов
Глава парламента Саранджи: ЦАР хотела бы сотрудничать с Россией в добыче алмазов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Центральноафриканская Республика (ЦАР) была бы рада сотрудничать с российскими компаниями в добыче алмазов, однако пока с их стороны предложений не поступало, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента республики Симплис Саранджи.
"Мы были бы рады такому сотрудничеству. Нас обвиняют в том, что якобы ЦАР предоставляет российским компаниям право на разведку и добычу алмазов. Я могу вас заверить как председатель парламента: такого никогда не было, потому что в нашей конституции есть статья 60, которая определяет порядок добычи алмазов. Если вы приезжаете в ЦАР и хотите заняться разведкой алмазов, вам нужно пройти комиссию в министерстве полезных ископаемых, которое запросит разрешение у парламента, и получить там одобрение", - сказал он.
Политик добавил, что за время его работы ни одна российская компания не обращалась к руководству ЦАР с запросом по поводу разведки алмазов.
Он также рассказал, что в ходе визита в Москву обсудил с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным
поддержку, которую Россия оказывает его стране в вопросе борьбы с отменой эмбарго на добычу алмазов в ЦАР.
"Наша страна является экспортером алмазов на мировой рынок, но после политического кризиса на нас наложили эмбарго. С председателем Госдумы РФ мы обсуждали эту проблему, и он заверил меня в поддержке России в этом деле", - рассказал Саранджи.
Он пояснил, что Россия оказывала содействие, пока была председателем процесса Кимберли (Схема сертификации алмазов, утвержденная ООН), сейчас это Ботсвана.
"Российские власти, замминистра финансов, пояснил мне, что Россия, к сожалению, не смогла поспособствовать снятию эмбарго, пока была председателем, однако она в хороших отношениях с руководством Ботсваны, поэтому работа в этом направлении продолжится. Мы очень надеемся, что все нормализуется и люди во всем мире получат доступ к центральноафриканским алмазам", - отметил представитель парламента ЦАР.
Ранее министр полезных ископаемых ЦАР Руфин Бенам Белтонгу заявил РИА Новости, что ожидает визита представителей Росгеологии для обсуждения новых проектов с Россией
. Он также добавил, что ЦАР
обладает большим потенциалом по добыче полезных ископаемых, в стране есть залежи более 400 различных минералов.