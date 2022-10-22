https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html

Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:51

2022-10-22T19:51

2022-10-22T21:52

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ООН, 22 окт — РИА Новости. Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА Новости источник в организации.Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.Заседание состоялось накануне, тематика касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В нем, помимо членов Совбеза, приняли участие представители Украины, а также Словакии, Польши, Германии и Греции.Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, "какую добавленную стоимость", кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, "ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза". Постпред отметил, что "ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения", в этом не видит.Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.Как позднее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.

https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, литва, василий небензя, украина, оон, совет безопасности оон, евросоюз