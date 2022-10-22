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Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:51
2022-10-22T21:52
в мире
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ООН, 22 окт — РИА Новости. Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА Новости источник в организации.Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.Заседание состоялось накануне, тематика касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В нем, помимо членов Совбеза, приняли участие представители Украины, а также Словакии, Польши, Германии и Греции.Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, "какую добавленную стоимость", кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, "ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза". Постпред отметил, что "ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения", в этом не видит.Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.Как позднее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html
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в мире, россия, литва, василий небензя, украина, оон, совет безопасности оон, евросоюз
В мире, Россия, Литва, Василий Небензя, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз
19:51 22.10.2022 (обновлено: 21:52 22.10.2022)
 
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

Габон не допустил Литву и Румынию к заседанию СБ ООН по Украине по просьбе России

© AFP 2022 / Angela WeissПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года
Читать ria.ru в
ООН, 22 окт — РИА Новости. Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА Новости источник в организации.

"Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии", — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.
Заседание состоялось накануне, тематика касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В нем, помимо членов Совбеза, приняли участие представители Украины, а также Словакии, Польши, Германии и Греции.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
13:47
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, "какую добавленную стоимость", кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, "ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза". Постпред отметил, что "ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения", в этом не видит.
Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.
Как позднее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
01:26
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
 
В миреРоссияЛитваВасилий НебензяУкраинаООНСовет Безопасности ООНЕвросоюз
 
 
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