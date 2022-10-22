19:51 22.10.2022 (обновлено: 21:52 22.10.2022)
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Габон не допустил Литву и Румынию к заседанию СБ ООН по Украине по просьбе России
© AFP 2022 / Angela WeissПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года
ООН, 22 окт — РИА Новости. Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА Новости источник в организации.
"Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии", — сказал собеседник агентства.
Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, "какую добавленную стоимость", кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, "ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза". Постпред отметил, что "ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения", в этом не видит.
Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.