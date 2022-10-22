https://ria.ru/20221022/vzryv-1825856682.html
При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек - РИА Новости, 22.10.2022
При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:27
2022-10-22T09:27
2022-10-22T09:35
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, сообщает в субботу министерство здравоохранения страны.Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04.55 (2.55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. По факту ЧП ведется расследование. Позднее в военном ведомстве сообщили РИА Новости, что ситуация на складе стабильная, очаги возгорания потушены.По данным пресс-службы минздрава, в 05.01 (3.01 мск) в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве. "После этого 12 из 16 пациентов, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.Ведомство сообщило, что четверо пострадавших помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи. "Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, узбекистан
09:27 22.10.2022 (обновлено: 09:35 22.10.2022)
При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
При взрыве на складе МО Узбекистана пострадали 16 человек, четверо находятся в больнице
ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости.
Шестнадцать человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, сообщает
в субботу министерство здравоохранения страны.
Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04.55 (2.55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. По факту ЧП ведется расследование. Позднее в военном ведомстве сообщили РИА Новости, что ситуация на складе стабильная, очаги возгорания потушены.
По данным пресс-службы минздрава, в 05.01 (3.01 мск) в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве. "После этого 12 из 16 пациентов, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Ведомство сообщило, что четверо пострадавших помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи. "Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии", - добавили в пресс-службе.