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Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе - РИА Новости, 22.10.2022
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Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе
Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе - РИА Новости, 22.10.2022
Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе
Ситуация на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, где в субботу произошел взрыв, стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T06:45
2022-10-22T07:42
происшествия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Ситуация на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, где в субботу произошел взрыв, стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04.55 (2.55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. По факту ЧП ведется расследование."В настоящее время ситуация (на складе – ред.) стабильная, все потушено", - сказал представитель минобороны. Он уточнил, что позднее ведомство сообщит подробные детали ЧП.
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происшествия, узбекистан
Происшествия, Узбекистан
06:45 22.10.2022 (обновлено: 07:42 22.10.2022)
 
Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе

Минобороны Узбекистана: ситуация на складе стабильная, очаги возгорания потушены

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Ситуация на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, где в субботу произошел взрыв, стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04.55 (2.55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. По факту ЧП ведется расследование.
"В настоящее время ситуация (на складе – ред.) стабильная, все потушено", - сказал представитель минобороны. Он уточнил, что позднее ведомство сообщит подробные детали ЧП.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
06:04
На военном складе в Узбекистане прогремел взрыв
 
ПроисшествияУзбекистан
 
 
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