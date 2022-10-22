https://ria.ru/20221022/vzryv-1825842296.html

Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе

Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе - РИА Новости, 22.10.2022

Минобороны Узбекистана рассказало о ситуации после взрыва на складе

Ситуация на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, где в субботу произошел взрыв, стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T06:45

2022-10-22T06:45

2022-10-22T07:42

происшествия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Ситуация на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, где в субботу произошел взрыв, стабильная, очаги возгорания потушены, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04.55 (2.55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. По факту ЧП ведется расследование."В настоящее время ситуация (на складе – ред.) стабильная, все потушено", - сказал представитель минобороны. Он уточнил, что позднее ведомство сообщит подробные детали ЧП.

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узбекистан

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происшествия, узбекистан