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Глава сербского МВД ответил на критику позиции Белграда со стороны ЕС - РИА Новости, 22.10.2022
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Глава сербского МВД ответил на критику позиции Белграда со стороны ЕС
Глава сербского МВД ответил на критику позиции Белграда со стороны ЕС - РИА Новости, 22.10.2022
Глава сербского МВД ответил на критику позиции Белграда со стороны ЕС
Евросоюз в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не Россию, заявил глава сербского МВД Александр... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:17
2022-10-22T16:17
в мире
александр вулин
сербия
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
европарламент
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Евросоюз в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не Россию, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.Заявление сербского министра стало реакцией на очередную порцию критики позиции официального Белграда от европарламентариев. Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее сообщала, что введение механизма для временной отмены безвизового режима с Сербией "и далее является опцией ", если не произойдет согласования визового режима Сербии с Евросоюзом."Депутаты Европарламента, которые осуждают Сербию и требуют от нее признать так называемое Косово и ввести санкции против РФ, о Сербии знают столько же, сколько и о самостоятельной политике - ничего", - цитирует главу ведомства МВД."По словам министра внутренних дел, требовать от Сербии ради идеи о негарантированном членстве в ЕС признать независимость Косово, отказаться от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции против РФ равносильно ожиданию, что "жертва встанет на сторону нападающих, такое отклонение подлежит лечению"."ЕС в своих ошибках и промахах на Балканах может винить только себя, а не российскую "пропаганду", которой в Сербии нет, как нет и антироссийской истерии, но есть достойная самостоятельная политика, которой нет у ЕС, поэтому и запрещает Сербии и угрожает наказать за свободу выбора", - подчеркнул член сербского правительства.
https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824754040.html
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в мире, александр вулин, сербия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, европарламент
В мире, Александр Вулин, Сербия, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Европарламент
16:17 22.10.2022
 
Глава сербского МВД ответил на критику позиции Белграда со стороны ЕС

Глава МВД Сербии Вулин: Евросоюз сам виноват в снижении поддержки своей политики в стране

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Евросоюз в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не Россию, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.
Заявление сербского министра стало реакцией на очередную порцию критики позиции официального Белграда от европарламентариев. Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон ранее сообщала, что введение механизма для временной отмены безвизового режима с Сербией "и далее является опцией ", если не произойдет согласования визового режима Сербии с Евросоюзом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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"Депутаты Европарламента, которые осуждают Сербию и требуют от нее признать так называемое Косово и ввести санкции против РФ, о Сербии знают столько же, сколько и о самостоятельной политике - ничего", - цитирует главу ведомства МВД."
"Во все большей непопулярности ЕС виноваты не "ложные вести", а настоящие вести о политике шантажа, принуждения и угроз ЕС по отношению к Сербии", - указал Вулин.
По словам министра внутренних дел, требовать от Сербии ради идеи о негарантированном членстве в ЕС признать независимость Косово, отказаться от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции против РФ равносильно ожиданию, что "жертва встанет на сторону нападающих, такое отклонение подлежит лечению".
"ЕС в своих ошибках и промахах на Балканах может винить только себя, а не российскую "пропаганду", которой в Сербии нет, как нет и антироссийской истерии, но есть достойная самостоятельная политика, которой нет у ЕС, поэтому и запрещает Сербии и угрожает наказать за свободу выбора", - подчеркнул член сербского правительства.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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В миреАлександр ВулинСербияЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииЕвропарламент
 
 
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