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Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
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Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ
Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ
Вооруженные силы Украины утратят боеспособность в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях, пишет подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:17
2022-10-22T18:21
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины утратят боеспособность в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По словам офицера, альтернативный путь поставок западного вооружения через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности. Дэвис уточнил, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, а заменить их вовремя не удастся. При этом, как пишет подполковник, у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и поставил бы его перед выбором — начать переговоры об урегулировании конфликта или потерпеть разгромное поражение.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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политика, украина, вооруженные силы украины, сша
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, США
18:17 22.10.2022 (обновлено: 18:21 22.10.2022)
 
Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ

Офицер армии США Дэвис: захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины утратят боеспособность в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев", — отметил специалист.
По словам офицера, альтернативный путь поставок западного вооружения через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности. Дэвис уточнил, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, а заменить их вовремя не удастся. При этом, как пишет подполковник, у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и поставил бы его перед выбором — начать переговоры об урегулировании конфликта или потерпеть разгромное поражение.
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Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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