https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html

Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ

Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022

Американский офицер назвал способ молниеносно парализовать ВСУ

Вооруженные силы Украины утратят боеспособность в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях, пишет подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:17

2022-10-22T18:17

2022-10-22T18:21

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины утратят боеспособность в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По словам офицера, альтернативный путь поставок западного вооружения через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности. Дэвис уточнил, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, а заменить их вовремя не удастся. При этом, как пишет подполковник, у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и поставил бы его перед выбором — начать переговоры об урегулировании конфликта или потерпеть разгромное поражение.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, вооруженные силы украины, сша