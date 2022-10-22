https://ria.ru/20221022/vodokhranilische-1825876381.html

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды - РИА Новости, 22.10.2022

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:48

2022-10-22T11:48

2022-10-22T14:33

владимир леонтьев (новая каховка)

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева, масштаб катастрофы в случае разрушения плотины гидроэлектростанции будет крайне серьезным.Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, добавил глава администрации. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, подчеркнул он.Кроме того, Леонтьев отметил, что подача днепровской воды в Крым в этом случае нарушится.При этом чиновник рассказал, что обстановка в городе, несмотря на постоянные обстрелы, спокойная."Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно. Будем защищать ГЭС — это символ стойкости, мужества и символ крепости духа русского, российского и советского народа, который воздвиг (ГЭС) и мужественно противостоит ударам НАТО", — сказал глава администрации.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, также сообщил на заседании Совета Безопасности постпред России при организации Василий Небензя.

https://ria.ru/20221022/ges-1825876929.html

https://ria.ru/20221020/svo-1825257450.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город), херсонская область , нато, общество, василий небензя, россия, киев, совет безопасности оон, сергей суровикин