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На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды - РИА Новости, 22.10.2022
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На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды - РИА Новости, 22.10.2022
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:48
2022-10-22T14:33
владимир леонтьев (новая каховка)
днепр (город)
херсонская область
нато
общество
василий небензя
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.По словам Леонтьева, масштаб катастрофы в случае разрушения плотины гидроэлектростанции будет крайне серьезным.Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, добавил глава администрации. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, подчеркнул он.Кроме того, Леонтьев отметил, что подача днепровской воды в Крым в этом случае нарушится.При этом чиновник рассказал, что обстановка в городе, несмотря на постоянные обстрелы, спокойная."Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно. Будем защищать ГЭС — это символ стойкости, мужества и символ крепости духа русского, российского и советского народа, который воздвиг (ГЭС) и мужественно противостоит ударам НАТО", — сказал глава администрации.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, также сообщил на заседании Совета Безопасности постпред России при организации Василий Небензя.
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владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город), херсонская область , нато, общество, василий небензя, россия, киев, совет безопасности оон, сергей суровикин
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Днепр (город), Херсонская область , НАТО, Общество, Василий Небензя, Россия, Киев, Совет Безопасности ООН, Сергей Суровикин
11:48 22.10.2022 (обновлено: 14:33 22.10.2022)
 
На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды

На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы снизить ущерб при разрушении ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. На Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы. — Прим. ред.), происходит предварительный сброс воды сейчас", — заявил он в эфире "Соловьев Live".

По словам Леонтьева, масштаб катастрофы в случае разрушения плотины гидроэлектростанции будет крайне серьезным.
Каховская ГЭС и ее гидротехнические сооружения строились при СССР с большим запасом прочности, добавил глава администрации. Тем не менее к возможным сложностям необходимо быть готовыми, подчеркнул он.
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Кроме того, Леонтьев отметил, что подача днепровской воды в Крым в этом случае нарушится.
При этом чиновник рассказал, что обстановка в городе, несмотря на постоянные обстрелы, спокойная.
"Паники никакой нет, мы спокойны, готовы к любому развитию событий, к разуму той стороны взывать уже бессмысленно. Будем защищать ГЭС — это символ стойкости, мужества и символ крепости духа русского, российского и советского народа, который воздвиг (ГЭС) и мужественно противостоит ударам НАТО", — сказал глава администрации.
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Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, также сообщил на заседании Совета Безопасности постпред России при организации Василий Небензя.
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Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Днепр (город)Херсонская областьНАТООбществоВасилий НебензяРоссияКиевСовет Безопасности ООНСергей Суровикин
 
 
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