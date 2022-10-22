18:35 22.10.2022 (обновлено: 18:39 22.10.2022)
Посольство США отказалось комментировать невыдачу виз делегатам Росатома
Посольство США в Москве отказалось комментировать ситуацию с визами для делегации Росатома
Здание посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посольство США в Москве в ответ на просьбу РИА Новости рассказать о ситуации с визами для делегации Росатома, напомнило, что индивидуальные визовые случаи дипмиссия не комментирует.
Ранее госкорпорация "Росатом" обвинила Вашингтон в том, что США, по сути, заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ в столице Соединенных Штатов, назвав это неуважением к агентству с американской стороны. Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти в Вашингтоне 26-28 октября.
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"Информация, касающаяся виз, является конфиденциальной согласно американскому закону, поэтому мы не можем комментировать индивидуальные случаи", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он напомнил, что после решения РФ, в качестве ответной меры на очередные антироссийские санкции, запретить американскому посольству нанимать персонал из третьих стран, возможности посольства по обработке визовых заявлений серьезно сократились.
Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что "посольство США в Москве обрабатывает сотни заявлений на визы для российских делегатов, участвующих в международных мероприятиях".
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал 10 дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. После начала Россией спецоперации на Украине контакты между РФ и США по этому и другим вопросам резко сократились.