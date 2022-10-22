https://ria.ru/20221022/vengriya-1825839197.html

В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокомиссара о "поражении" России

В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокомиссара о "поражении" России - РИА Новости, 22.10.2022

В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокомиссара о "поражении" России

Высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с "поражением" России, опасно и демонстрирует "провоенную... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T04:59

2022-10-22T04:59

2022-10-22T09:12

в мире

владимир путин

россия

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брюссель

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БУДАПЕШТ, 22 окт — РИА Новости. Высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с "поражением" России, опасно и демонстрирует "провоенную позицию" ЕС, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.Такая "провоенная позиция" ЕС, уверен дипломат, продлевает войну и страдания, что "крайне опасно и неприемлемо".Венгрия, подчеркнул он, настаивает на "немедленном мире", а не на "более продолжительной войне".Ранее Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по Украине и призвал Киев немедленно прекратить все боевые действия. В ответ Владимир Зеленский заявил, что диалог состоится только тогда, когда у России будет другой президент.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/vengriya-1824631277.html

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в мире, владимир путин, россия, венгрия, брюссель