https://ria.ru/20221022/valyuta-1825835263.html

СМИ: россиянка дала отпор болгарам, пытавшимся отнять у нее евро

СМИ: россиянка дала отпор болгарам, пытавшимся отнять у нее евро - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: россиянка дала отпор болгарам, пытавшимся отнять у нее евро

Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро, сообщает "МК". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:10

2022-10-22T02:10

2022-10-22T02:10

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро, сообщает "МК".Татьяна с супругом, по данным издания, прошли паспортный контроль и ожидали вылета. К семейной паре подошли двое мужчин в форме и стали интересоваться, сколько у них с собой денег, потребовав показать сумки. После того, как мужчина вытащил около 2000 евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять."Стали бормотать что-то про 300 евро, которые разрешено перевозить", - приводит издание слова Татьяны.В ответ россиянка на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, "махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам".Ранее стало известно, что таможенники Финляндии, следуя санкциям ЕС, введенным из-за российской специальной военной операции на Украине, конфискуют у россиян наличные евро и другие официальные валюты стран ЕС.Санкции ЕС, введенные после начала спецоперации на Украине, запрещают ввоз в Россию наличных банкнот евро и всех официальных валют стран Евросоюза.Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией остановлено с 12 сентября. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

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в мире, россия, болгария, евро