https://ria.ru/20221022/uspekh-1825850660.html
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:37
2022-10-22T08:37
2022-10-22T08:37
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу MSNBC.Отдельно Байден напомнил, что щедрое финансирование киевского режима должно окупиться."Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха", — утверждает политик.Ранее президент США сообщил о намерении принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html
https://ria.ru/20221021/bayden-1825819545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, США, НАТО
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
Президент США Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине