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Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:37
2022-10-22T08:37
в мире
джо байден
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу MSNBC.Отдельно Байден напомнил, что щедрое финансирование киевского режима должно окупиться."Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха", — утверждает политик.Ранее президент США сообщил о намерении принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/arktika-1825717068.html
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, США, НАТО
08:37 22.10.2022
 
Байден заявил, что хочет не допустить успеха России на Украине

Президент США Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в своих действиях во время спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Отдельно Байден напомнил, что щедрое финансирование киевского режима должно окупиться.
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"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха", — утверждает политик.
Ранее президент США сообщил о намерении принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, но формальное решение на этот счет он пока не принял.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
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