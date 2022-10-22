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В Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий
В Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий - РИА Новости, 22.10.2022
В Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий
В Севастополе подвалы домов подготовят для временных укрытий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:32
2022-10-22T21:32
2022-10-22T21:32
михаил развожаев
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Севастополе подвалы домов подготовят для временных укрытий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в субботу проинспектировал подвалы жилых домов по четырем улицам.По его словам, в тех домах, где много лет в подвалы никто не заходил, ситуация требует безусловно большой работы."Без помощи жильцов мы не справимся, нужно очистить помещения от старых вещей и мусора. Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума", - подчеркнул Развожаев.
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михаил развожаев, севастополь, общество
Михаил Развожаев, Севастополь, Общество
В Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о подготовке подвалов домов для временных укрытий