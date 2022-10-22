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В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий - РИА Новости, 22.10.2022
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В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий
В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий - РИА Новости, 22.10.2022
В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий
Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:56
2022-10-22T23:58
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
министерство обороны украины
в мире
федор вениславский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается досрочно присваивать звание военнослужащим вооруженных сил Украины в качестве поощрения.Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы. Проект закона о дисциплинарном уставе вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагает внести изменения в части присвоения очередного воинского звания.Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного, чтобы кардинально изменить его восприятие обществом.
https://ria.ru/20221022/rada-1825920814.html
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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, в мире, федор вениславский
Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, В мире, Федор Вениславский
23:56 22.10.2022 (обновлено: 23:58 22.10.2022)
 
В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий

Украинский депутат Вениславский предложил поощрять военных досрочным присвоением званий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается досрочно присваивать звание военнослужащим вооруженных сил Украины в качестве поощрения.
Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы. Проект закона о дисциплинарном уставе вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагает внести изменения в части присвоения очередного воинского звания.
"Учитывая сложившуюся в Украине ситуацию…, существует необходимость предоставления возможности поощрять военнослужащих путем досрочного присвоения очередного воинского звания во второй раз", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного, чтобы кардинально изменить его восприятие обществом.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныВ миреФедор Вениславский
 
 
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