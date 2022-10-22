https://ria.ru/20221022/ukraina-1825982764.html

В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий

В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий - РИА Новости, 22.10.2022

В Раде предложили поощрять военных досрочным присвоением званий

Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:56

2022-10-22T23:56

2022-10-22T23:58

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

министерство обороны украины

в мире

федор вениславский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, которым предлагается досрочно присваивать звание военнослужащим вооруженных сил Украины в качестве поощрения.Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы. Проект закона о дисциплинарном уставе вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагает внести изменения в части присвоения очередного воинского звания.Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выступает за еще большую милитаризацию страны и что в ней должен быть культ военного, чтобы кардинально изменить его восприятие обществом.

https://ria.ru/20221022/rada-1825920814.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны украины, в мире, федор вениславский