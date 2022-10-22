https://ria.ru/20221022/ukraina-1825969220.html

Time: Россия знает о главном уязвимом месте Украины

Time: Россия знает о главном уязвимом месте Украины - РИА Новости, 22.10.2022

Time: Россия знает о главном уязвимом месте Украины

Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР, пишет обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:44

2022-10-22T21:44

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР, пишет обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент.Как напомнила автор, благодаря советским инженерам бывшие союзные республики получили развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением."Спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на него", — говорится в статье.По мнению Ньюджент, именно энергетическая отрасль Украины стала ключевым уязвимым местом. Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху, подытожила журналистка.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.

https://ria.ru/20221022/vsu-1825943009.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, украина, россия, владимир зеленский, ссср