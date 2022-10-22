https://ria.ru/20221022/ukraina-1825929666.html

Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света

Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022

Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света

В результате атак Хмельницкий и Шепетовский районы Хмельницкой области остались без электричества, сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:46

2022-10-22T16:46

2022-10-22T16:46

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак Хмельницкий и Шепетовский районы Хмельницкой области остались без электричества, сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий.Ранее о взрыве в областном центре написал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин."Есть прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атак отсутствует электроснабжение в этих районах", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения начинаются сразу после завершения сигнала тревоги.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.

https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html

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Дарья Буймова

в мире, хмельницкий (город), хмельницкая область, украина, укрэнерго