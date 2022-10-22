Рейтинг@Mail.ru
Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825929666.html
Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света
Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света - РИА Новости, 22.10.2022
Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света
В результате атак Хмельницкий и Шепетовский районы Хмельницкой области остались без электричества, сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:46
2022-10-22T16:46
в мире
хмельницкий (город)
хмельницкая область
украина
укрэнерго
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756209482_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_7d6fd61388d4ab88e8f746f98c75b2f9.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак Хмельницкий и Шепетовский районы Хмельницкой области остались без электричества, сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий.Ранее о взрыве в областном центре написал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин."Есть прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атак отсутствует электроснабжение в этих районах", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения начинаются сразу после завершения сигнала тревоги.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html
хмельницкий (город)
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756209482_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_7aa413c859182005ba62e3b04d2bd39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), хмельницкая область, украина, укрэнерго
В мире, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, Украина, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
16:46 22.10.2022
 
Жители двух районов Хмельницкой области Украины остались без света

В администрации Хмельницкой области заявили, что жители двух районов остались без света

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В результате атак Хмельницкий и Шепетовский районы Хмельницкой области остались без электричества, сообщил глава местной обладминистрации Сергей Гамалий.
Ранее о взрыве в областном центре написал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:42Специальная военная операция на Украине
Жители Хмельницкого на западе Украины остались без света
"Есть прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атак отсутствует электроснабжение в этих районах", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения начинаются сразу после завершения сигнала тревоги.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Тушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:12Специальная военная операция на Украине
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)Хмельницкая областьУкраинаУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала