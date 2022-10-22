15:12 22.10.2022 (обновлено: 19:08 22.10.2022)
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии
Офис Зеленского: почти 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины
© Фото : ДСНС УкраїниТушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022
© Фото : ДСНС України
Тушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500", — уточнил он.
Таким образом, общее количество абонентов, отключенных от электроснабжения, составляет более одного миллиона 451 тысячи человек.
Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
16 октября, 23:09Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Сегодня утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем заявляли СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также речь шла об отключении электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Впоследствии компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы страны в результате сегодняшних ударов может быть больше, чем после тех, которые нанесли 10-12 октября.