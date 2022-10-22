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В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии
Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:12
2022-10-22T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Таким образом, общее количество абонентов, отключенных от электроснабжения, составляет более одного миллиона 451 тысячи человек.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Сегодня утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем заявляли СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также речь шла об отключении электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Впоследствии компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы страны в результате сегодняшних ударов может быть больше, чем после тех, которые нанесли 10-12 октября.
https://ria.ru/20221016/elektrichestvo-1824478005.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
15:12 22.10.2022 (обновлено: 19:08 22.10.2022)
 
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии

Офис Зеленского: почти 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины

© Фото : ДСНС УкраїниТушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022
Тушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : ДСНС України
Тушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500", — уточнил он.
Таким образом, общее количество абонентов, отключенных от электроснабжения, составляет более одного миллиона 451 тысячи человек.
Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
ТЭЦ, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 23:09
Зеленский заявил об ограничении поставок электричества на Украине
Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Сегодня утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем заявляли СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также речь шла об отключении электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Впоследствии компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы страны в результате сегодняшних ударов может быть больше, чем после тех, которые нанесли 10-12 октября.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:07Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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