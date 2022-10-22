https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html

В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии

В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022

В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии

Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:12

2022-10-22T15:12

2022-10-22T19:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Почти полтора миллиона человек в шести областях Украины остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Таким образом, общее количество абонентов, отключенных от электроснабжения, составляет более одного миллиона 451 тысячи человек.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Сегодня утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем заявляли СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также речь шла об отключении электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Впоследствии компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы страны в результате сегодняшних ударов может быть больше, чем после тех, которые нанесли 10-12 октября.

https://ria.ru/20221016/elektrichestvo-1824478005.html

https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго