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Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825907961.html
Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие
Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие - РИА Новости, 22.10.2022
Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие
Украина находится на грани гуманитарной катастрофы и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит "миграционное цунами", заявил премьер-министр... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:08
2022-10-22T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
олаф шольц
украина
германия
европа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит "миграционное цунами", заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Глава правительства обвинил Россию в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу с целью создать в Европе новый кризис с беженцами."Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами", — добавил Шмыгаль.По его словам, с февраля страну покинули восемь миллионов человек, но часть из них вернулась.Чиновник заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны. Он отметил, что Германия уже поставила ВСУ систему IRIS-T."К сожалению, на данный момент у нас есть только такая система, и мы с нетерпением ждем следующей партии боеприпасов", — подчеркнул премьер.Также Шмыгаль потребовал боеприпасы."Ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас", — заявил он.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html
https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html
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в мире, денис шмыгаль, олаф шольц, украина, германия, европа, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц, Украина, Германия, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
15:08 22.10.2022 (обновлено: 15:56 22.10.2022)
 
Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие

Премьер-министр Украины Шмыгаль пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит "миграционное цунами", заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава правительства обвинил Россию в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу с целью создать в Европе новый кризис с беженцами.
"Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами", — добавил Шмыгаль.
По его словам, с февраля страну покинули восемь миллионов человек, но часть из них вернулась.
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Чиновник заявил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны. Он отметил, что Германия уже поставила ВСУ систему IRIS-T.
"К сожалению, на данный момент у нас есть только такая система, и мы с нетерпением ждем следующей партии боеприпасов", — подчеркнул премьер.
Также Шмыгаль потребовал боеприпасы.
"Ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас", — заявил он.
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Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальОлаф ШольцУкраинаГерманияЕвропаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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