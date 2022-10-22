15:08 22.10.2022 (обновлено: 15:56 22.10.2022)
Премьер Украины пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие
Премьер-министр Украины Шмыгаль пригрозил Европе "миграционным цунами" и потребовал оружие
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит "миграционное цунами", заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава правительства обвинил Россию в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу с целью создать в Европе новый кризис с беженцами.
"Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами", — добавил Шмыгаль.
По его словам, с февраля страну покинули восемь миллионов человек, но часть из них вернулась.
"К сожалению, на данный момент у нас есть только такая система, и мы с нетерпением ждем следующей партии боеприпасов", — подчеркнул премьер.
Также Шмыгаль потребовал боеприпасы.
"Ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас", — заявил он.
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