https://ria.ru/20221022/ukraina-1825901852.html

"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам

"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам - РИА Новости, 22.10.2022

"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам

"Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:37

2022-10-22T14:37

2022-10-22T14:37

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украинская железная дорога

укрзализныця

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании."В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html

украина

хмельницкий (город)

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область, украинская железная дорога, укрзализныця