https://ria.ru/20221022/ukraina-1825901852.html
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам - РИА Новости, 22.10.2022
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
"Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:37
2022-10-22T14:37
2022-10-22T14:37
в мире
украина
хмельницкий (город)
одесская область
украинская железная дорога
укрзализныця
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/30/1549133095_0:449:2058:1606_1920x0_80_0_0_703f5c02284b51368caef2a9161d0094.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании."В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html
украина
хмельницкий (город)
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/30/1549133095_0:256:2058:1799_1920x0_80_0_0_913209a8290fcf49706e594b141eccc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область, украинская железная дорога, укрзализныця
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область, Украинская железная дорога, Укрзализныця
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам из-за нарушения электроснабжения