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"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам - РИА Новости, 22.10.2022
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"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам - РИА Новости, 22.10.2022
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам
"Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:37
2022-10-22T14:37
в мире
украина
хмельницкий (город)
одесская область
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании."В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
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украина
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в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область, украинская железная дорога, укрзализныця
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область, Украинская железная дорога, Укрзализныця
14:37 22.10.2022
 
"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам

"Укрзализныця" запустила тепловозы по некоторым маршрутам из-за нарушения электроснабжения

© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в медиабанкТепловоз
Тепловоз - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Роман Денисов
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Тепловоз. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" запустили тепловозы на некоторых маршрутах из-за нарушения электроснабжения, сообщили в компании.
"В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:07Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии
 
В миреУкраинаХмельницкий (город)Одесская областьУкраинская железная дорогаУкрзализныця
 
 
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