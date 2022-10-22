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Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
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Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:23
2022-10-22T14:23
владимир леонтьев (новая каховка)
киев
херсонская область
новая каховка
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев."Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ГЭС и Новая Каховка практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, которыми украинские формирования обстреливают ГЭС и город в сутки достигает 120 единиц, сказал Леонтьев. По его словам, что российская ПВО научилась бороться с ракетными обстрелами и перехватывает значительную часть ракет противника. При этом ГЭС продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы.
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киев
херсонская область
новая каховка
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владимир леонтьев (новая каховка), киев, херсонская область , новая каховка, безопасность
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Киев, Херсонская область , Новая Каховка, Безопасность
14:23 22.10.2022
 
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти

Глава Новой Каховки: Киев применил все возможное ракетное оружие по Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что ГЭС и Новая Каховка практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, которыми украинские формирования обстреливают ГЭС и город в сутки достигает 120 единиц, сказал Леонтьев. По его словам, что российская ПВО научилась бороться с ракетными обстрелами и перехватывает значительную часть ракет противника. При этом ГЭС продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:57
Власти рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС
 
Владимир Леонтьев (Новая Каховка)КиевХерсонская областьНовая КаховкаБезопасность
 
 
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