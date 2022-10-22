https://ria.ru/20221022/ukraina-1825898413.html
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:23
2022-10-22T14:23
2022-10-22T14:23
владимир леонтьев (новая каховка)
киев
херсонская область
новая каховка
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев."Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ГЭС и Новая Каховка практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, которыми украинские формирования обстреливают ГЭС и город в сутки достигает 120 единиц, сказал Леонтьев. По его словам, что российская ПВО научилась бороться с ракетными обстрелами и перехватывает значительную часть ракет противника. При этом ГЭС продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы.
https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html
киев
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир леонтьев (новая каховка), киев, херсонская область , новая каховка, безопасность
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Киев, Херсонская область , Новая Каховка, Безопасность
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
Глава Новой Каховки: Киев применил все возможное ракетное оружие по Каховской ГЭС