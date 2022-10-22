https://ria.ru/20221022/ukraina-1825898413.html

Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти

Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 22.10.2022

Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти

Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:23

2022-10-22T14:23

2022-10-22T14:23

владимир леонтьев (новая каховка)

киев

херсонская область

новая каховка

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС, сказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев."Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ГЭС и Новая Каховка практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, которыми украинские формирования обстреливают ГЭС и город в сутки достигает 120 единиц, сказал Леонтьев. По его словам, что российская ПВО научилась бороться с ракетными обстрелами и перехватывает значительную часть ракет противника. При этом ГЭС продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы.

https://ria.ru/20221022/ges-1825877356.html

киев

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

владимир леонтьев (новая каховка), киев, херсонская область , новая каховка, безопасность