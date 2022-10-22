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В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине
В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине
Демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончиться гораздо раньше, если бы американские власти отказали РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:58
2022-10-22T15:14
в мире
джо байден
украина
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киев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончиться гораздо раньше, если бы американские власти отказали Киеву в его желании вступить в НАТО, считает обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.Вместо этого американские власти продолжают тратить на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов и четко определенных конечных целей, добавил Либерато.Он также отметил, что усилия Вашингтона по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом, напомнив о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в которых США принимали участие.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, украина, сша, киев, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев, НАТО
13:58 22.10.2022 (обновлено: 15:14 22.10.2022)
 
В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине

AT: США должны были пообещать не принимать Украину в НАТО в начале кризиса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончиться гораздо раньше, если бы американские власти отказали Киеву в его желании вступить в НАТО, считает обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.

"Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже давно забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим Зеленского извне", — утверждает автор статьи.

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Вместо этого американские власти продолжают тратить на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов и четко определенных конечных целей, добавил Либерато.
Он также отметил, что усилия Вашингтона по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом, напомнив о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в которых США принимали участие.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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