https://ria.ru/20221022/ukraina-1825895688.html

В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине

В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине - РИА Новости, 22.10.2022

В США назвали главную ошибку Белого дома на Украине

Демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончиться гораздо раньше, если бы американские власти отказали РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:58

2022-10-22T13:58

2022-10-22T15:14

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украина

сша

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нато

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Демократическая партия втянула США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы закончиться гораздо раньше, если бы американские власти отказали Киеву в его желании вступить в НАТО, считает обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.Вместо этого американские власти продолжают тратить на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов и четко определенных конечных целей, добавил Либерато.Он также отметил, что усилия Вашингтона по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом, напомнив о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в которых США принимали участие.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825844455.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825872628.html

украина

сша

киев

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в мире, джо байден, украина, сша, киев, нато