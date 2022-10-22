https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины

Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:16

2022-10-22T12:16

2022-10-22T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

хмельницкий (город)

одесская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в Telegram-канале "Пятого".В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html

украина

хмельницкий (город)

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область