https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:16
2022-10-22T12:16
2022-10-22T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
одесская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в Telegram-канале "Пятого".В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
СМИ: воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины