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СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:16
2022-10-22T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
одесская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый"."Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в Telegram-канале "Пятого".В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html
украина
хмельницкий (город)
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Дарья Буймова
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в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область
12:16 22.10.2022
 
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины

СМИ: воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Пятый".
"Воздушная тревога по всей Украине", - говорится в Telegram-канале "Пятого".
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:03Специальная военная операция на Украине
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкий (город)Одесская область
 
 
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