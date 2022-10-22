https://ria.ru/20221022/ukraina-1825876107.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:43

2022-10-22T11:43

2022-10-22T11:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Сообщают о взрывах на Киевщене", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Ранее сообщалось о новой масштабной воздушной тревоге на территории Украины, не затронувшей только юг и запад страны.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html

https://ria.ru/20221022/vzryvy-1825853433.html

киевская область

украина

хмельницкий (город)

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Дарья Буймова

в мире, киевская область, украина, хмельницкий (город)