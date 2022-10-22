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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825876107.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:43
2022-10-22T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Сообщают о взрывах на Киевщене", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Ранее сообщалось о новой масштабной воздушной тревоге на территории Украины, не затронувшей только юг и запад страны.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html
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киевская область
украина
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в мире, киевская область, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Хмельницкий (город)
11:43 22.10.2022 (обновлено: 11:46 22.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

СМИ: в Киевской области прогремели взрывы

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaУкраинские полицейские на улице в Киеве
Украинские полицейские на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Украинские полицейские на улице в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"Сообщают о взрывах на Киевщене", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:19
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Ранее сообщалось о новой масштабной воздушной тревоге на территории Украины, не затронувшей только юг и запад страны.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области на западе Украины слышны взрывы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаХмельницкий (город)
 
 
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