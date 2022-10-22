https://ria.ru/20221022/ukraina-1825876107.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:43
2022-10-22T11:43
2022-10-22T11:46
специальная военная операция на украине
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киевская область
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Киевской области, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Сообщают о взрывах на Киевщене", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".Ранее сообщалось о новой масштабной воздушной тревоге на территории Украины, не затронувшей только юг и запад страны.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/odessa-1825855459.html
https://ria.ru/20221022/vzryvy-1825853433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Хмельницкий (город)
11:43 22.10.2022 (обновлено: 11:46 22.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
СМИ: в Киевской области прогремели взрывы