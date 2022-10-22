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В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825872628.html
В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах
В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах - РИА Новости, 22.10.2022
В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:23
2022-10-22T13:08
владимир константинов
украина
сумы
полтава
в мире
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов."Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима. Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав. Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825626438.html
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владимир константинов, украина, сумы, полтава, в мире
Владимир Константинов, Украина, Сумы, Полтава, В мире, Специальная военная операция на Украине
11:23 22.10.2022 (обновлено: 13:08 22.10.2022)
 
В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах

Глава парламента Крыма Константинов призвал четыре украинских региона провести референдум

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРабота расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении
Работа расчетов реактивной системы залпового огня Град в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Работа расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно.
"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 12:38
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов.
"Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима. Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав. Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время", - подчеркнул глава парламента.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:43Специальная военная операция на Украине
Защита Херсонской области обеспечит безопасность Крыма, заявил Аксенов
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновУкраинаСумыПолтаваВ мире
 
 
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