11:23 22.10.2022 (обновлено: 13:08 22.10.2022)
В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах
Глава парламента Крыма Константинов призвал четыре украинских региона провести референдум
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРабота расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении
Работа расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно.
"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.
"Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима. Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав. Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время", - подчеркнул глава парламента.