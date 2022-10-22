https://ria.ru/20221022/ukraina-1825872628.html

В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах

В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах - РИА Новости, 22.10.2022

В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о референдумах

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:23

2022-10-22T11:23

2022-10-22T13:08

владимир константинов

украина

сумы

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно."Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди", - сказал Константинов РИА Новости.Вторые на очереди, по его мнению, — Сумы, Полтава, Чернигов."Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима. Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав. Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825626438.html

https://ria.ru/20221020/kherson-1825359837.html

украина

сумы

полтава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, украина, сумы, полтава, в мире