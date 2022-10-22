https://ria.ru/20221022/ukraina-1825869733.html

Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации

Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации - РИА Новости, 22.10.2022

Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации

График отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:01

2022-10-22T11:01

2022-10-22T11:25

специальная военная операция на украине

черкасская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. График отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец."В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света... Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", - написал Табурец в своем Telegram-канале.Чиновник не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражен объект энергетической инфраструктуры, однако ранее власти соседней Кировоградской области сообщили о поражении двух таких объектов в своем регионе, в том числе в Голованевском районе, недалеко от города Умань Черкасской области.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах.

https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html

https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html

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кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черкасская область, в мире, украина, кировоградская область