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Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825869733.html
Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации
Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации
График отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:01
2022-10-22T11:25
специальная военная операция на украине
черкасская область
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. График отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец."В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света... Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", - написал Табурец в своем Telegram-канале.Чиновник не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражен объект энергетической инфраструктуры, однако ранее власти соседней Кировоградской области сообщили о поражении двух таких объектов в своем регионе, в том числе в Голованевском районе, недалеко от города Умань Черкасской области.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах.
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html
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черкасская область
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черкасская область, в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, В мире, Украина, Кировоградская область
11:01 22.10.2022 (обновлено: 11:25 22.10.2022)
 
Власти Черкасской области заявили о сверхкритичной ситуации

В Черкасской области ввели график отключений электроэнергии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. График отключений электроэнергии вводят в Черкасской области, заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
"В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света... Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:03Специальная военная операция на Украине
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
Чиновник не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражен объект энергетической инфраструктуры, однако ранее власти соседней Кировоградской области сообщили о поражении двух таких объектов в своем регионе, в том числе в Голованевском районе, недалеко от города Умань Черкасской области.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах.
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10:50Специальная военная операция на Украине
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
 
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