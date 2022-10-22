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Воздушная тревога звучит по всей Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825847397.html
Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:15
2022-10-22T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
одесская область
харьков
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.По данным телеканала "Пятый", в Днепре уже прозвучали взрывы.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825844707.html
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в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Одесская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
08:15 22.10.2022 (обновлено: 09:01 22.10.2022)
 
Воздушная тревога звучит по всей Украине

СМИ: воздушная тревога звучит по всей Украине

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге
По данным телеканала "Пятый", в Днепре уже прозвучали взрывы.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 22:54В мире
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаОдесская областьХарьковВооруженные силы РФСтрана.ua
 
 
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