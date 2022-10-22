https://ria.ru/20221022/ukraina-1825847397.html
Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:15
2022-10-22T08:15
2022-10-22T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
одесская область
харьков
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.По данным телеканала "Пятый", в Днепре уже прозвучали взрывы.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825844707.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/trevoga-1825824880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Одесская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
08:15 22.10.2022 (обновлено: 09:01 22.10.2022)
Воздушная тревога звучит по всей Украине
СМИ: воздушная тревога звучит по всей Украине