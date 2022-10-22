https://ria.ru/20221022/ukraina-1825847397.html

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:15

2022-10-22T08:15

2022-10-22T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

одесская область

харьков

вооруженные силы рф

страна.ua

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Воздушная тревога звучит уже по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Вся Украина сейчас под угрозой ракетного удара. Воздушная тревога во всех регионах", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.По данным телеканала "Пятый", в Днепре уже прозвучали взрывы.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221022/trevoga-1825844707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/trevoga-1825824880.html

украина

одесская область

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, страна.ua