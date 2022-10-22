https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825870524.html

Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник

Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник - РИА Новости, 22.10.2022

Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник

"Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:05

2022-10-22T11:05

2022-10-22T11:05

владимир путин

турция

россия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_acdbfe6710501e8564bce4afd99eac4b.jpg

АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности санкций Запада, в частности США, против Турции из-за проекта.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825868472.html

https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html

турция

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, турция, россия, европа, в мире