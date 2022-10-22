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Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник - РИА Новости, 22.10.2022
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Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник
Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник - РИА Новости, 22.10.2022
Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник
"Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:05
2022-10-22T11:05
владимир путин
турция
россия
европа
в мире
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос."Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности санкций Запада, в частности США, против Турции из-за проекта.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825868472.html
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владимир путин, турция, россия, европа, в мире
Владимир Путин, Турция, Россия, Европа, В мире
11:05 22.10.2022
 
Проект газового хаба в Турции нужен Европе, заявил источник

Проект газового хаба в Турции нужен для энергобезопасности Европы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:48
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
"Европа сможет получать газ, у нее не будет проблем с энергобезопасностью. Говорилось о возможности подключения к проекту других источников, чтобы удовлетворить все возможные потребности, в случае если они вырастут. Это проект, где не будет проигравших. Это проект, рассчитанный на преодоление препятствий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности санкций Запада, в частности США, против Турции из-за проекта.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
10:57
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
 
Владимир ПутинТурцияРоссияЕвропаВ мире
 
 
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