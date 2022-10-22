https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825868472.html

Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник

Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022

Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник

Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:48

2022-10-22T10:48

2022-10-22T10:52

турция

в мире

владимир путин

россия

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. По словам президента Турции, наиболее подходящим местом для него является район Фракия."Как уже заявлял господин президент (президент Турции Тайип Эрдоган) подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант", - заявил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/turtsiya-1825642594.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, владимир путин, россия, анкара (провинция)