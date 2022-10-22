https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825868472.html
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:48
2022-10-22T10:48
2022-10-22T10:52
турция
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владимир путин
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. По словам президента Турции, наиболее подходящим местом для него является район Фракия."Как уже заявлял господин президент (президент Турции Тайип Эрдоган) подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант", - заявил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/turtsiya-1825642594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, владимир путин, россия, анкара (провинция)
Турция, В мире, Владимир Путин, Россия, Анкара (провинция)
10:48 22.10.2022 (обновлено: 10:52 22.10.2022)
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия в европейской части страны