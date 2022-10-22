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Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
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Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник - РИА Новости, 22.10.2022
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник
Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:48
2022-10-22T10:52
турция
в мире
владимир путин
россия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. По словам президента Турции, наиболее подходящим местом для него является район Фракия."Как уже заявлял господин президент (президент Турции Тайип Эрдоган) подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант", - заявил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/turtsiya-1825642594.html
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турция, в мире, владимир путин, россия, анкара (провинция)
Турция, В мире, Владимир Путин, Россия, Анкара (провинция)
10:48 22.10.2022 (обновлено: 10:52 22.10.2022)
 
Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия, сообщил источник

Газовый хаб в Турции может быть построен в регионе Фракия в европейской части страны

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Место "газового хаба" в Турции точно не определено, наиболее приемлемым при согласии сторон является регион Фракия, сообщил РИА Новости источник в Анкаре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. По словам президента Турции, наиболее подходящим местом для него является район Фракия.
"Как уже заявлял господин президент (президент Турции Тайип Эрдоган) подходящим местом является Фракия (европейская часть Турции). Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант", - заявил собеседник агентства.
Флаги Турции, России и США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:14В мире
США предостерегли Турцию от строительства газового хаба
 
ТурцияВ миреВладимир ПутинРоссияАнкара (провинция)
 
 
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