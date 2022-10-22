https://ria.ru/20221022/tupolev-1825290748.html

ПАО "Туполев"

ПАО "Туполев" - РИА Новости, 22.10.2022

ПАО "Туполев"

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:09

2022-10-22T02:09

2022-10-22T02:09

справки

пао "туполев"

москва

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ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Оно является продолжателем традиций конструкторского бюро, основанного авиаконструктором и организатором отечественного авиационного производства ХХ века Андреем Туполевым (1888-1972). Будущий авиаконструктор, учась в начале 1900-х годов в Императорском Московском техническом училище (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), серьезно увлекся аэродинамикой, стал членом воздухоплавательного кружка профессора Николая Жуковского, а после его окончания занялся конструкторской деятельностью. Туполев вместе с Жуковским был организатором и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1922 году Андрей Туполев возглавил Комиссию по постройке металлических самолетов при ЦАГИ. С этого времени в системе ЦАГИ начало действовать сформированное и возглавляемое им опытное конструкторское бюро (ОКБ) по проектированию и производству цельнометаллических самолетов различных классов. По предложению самого Туполева дату создания Комиссии – 22 октября 1922 года – считают датой создания опытного конструкторского бюро ЦАГИ – ОКБ А.Н. Туполева. Конструкторское бюро в ЦАГИ носило различные наименования – отдел авиации, гидроавиации, опытного строительства (1924-1931), Центральное конструкторское бюро ЦАГИ (1931-1932), сектор опытного строительства ЦАГИ (1932-1933), конструкторский отдел сектора опытного строительства (КОСОС, 1933-1936).У конструкторского бюро в ЦАГИ была собственная производственная база (сначала мастерские, а с 1926 года – опытный завод).В 1936 году КОСОС и завод опытных конструкций были выделены из ЦАГИ и образовали авиационный завод № 156. В 1938-1941 годах на его территории располагалось ЦКБ-29 НКВД, в котором работали многие репрессированные в те годы авиационные специалисты, в том числе Туполев и другие сотрудники завода, а производственная база использовалась для постройки опытных образцов самолетов, разрабатывавшихся в ЦКБ. В июле 1941 года предприятие было перебазировано в Омск, а в середине 1943 года оно вернулось в Москву и продолжило свою деятельность как завод № 156. В 1966 году завод № 156 переименовали в Московский машиностроительный завод "Опыт" (ММЗ "Опыт"). В 1973 году ему было присвоено имя А.Н. Туполева, а его генеральным конструктором стал Алексей Туполев, сын Андрея Туполева. В 1989 году ММЗ "Опыт" преобразовали в Авиационный научно-технический комплекс им. А.Н. Туполева (с 1992 года – акционерное общество). В 1999 году предприятие было переименовано в Открытое акционерное общество "Туполев", а с 2015 года оно стало называться Публичным акционерным обществом "Туполев" (ПАО "Туполев"). В настоящее время ПАО "Туполев" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") и представляет собой компанию, в которой сосредоточены ключевые составляющие для создания современной и перспективной авиационной техники – конструкторские бюро в Москве, Ульяновске, Самаре и Казани, производственные мощности Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова и уникальная Жуковская летно-испытательная и доводочная база. Управляющим директором ПАО "Туполев с июня 2021 года является Вадим Королев. За годы существования предприятия его сотрудниками было разработано около 300 проектов летательных аппаратов различного назначения, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в конструкциях, проходивших испытания, а более 40 строились серийно, во многом определив лицо военной и гражданской авиации страны в ХХ веке. За прошедший век более 18 тысяч самолетов с маркой "Ту" поднялись в небо, из них порядка двух тысяч – пассажирские воздушные суда. Около одной тысячи туполевских машин было поставлено за рубеж, где они находились в эксплуатации почти в 20 странах мира. В Чехословакии (ныне две страны – Чехия и Словакия) и Китае самолеты с маркой "Ту" строились на лицензионной основе.Под руководством и при участии генеральных конструкторов Андрея Туполева, Алексея Туполева и их преемников коллектив конструкторского бюро создал высококлассные образцы авиационной техники. Первым самолетом, спроектированным конструкторами под руководством Андрея Туполева, стал одноместный спортивный свободнонесущий моноплан смешанной конструкции, в котором наряду с деревом и тканями был использован легкий и прочный сплав – кольчугалюминий. Машина была названа в честь Андрея Николаевича Туполева АНТ-1 и поднялась в воздух в октябре 1923 года. Коллективом КБ в 1924 году был создан первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2, а в 1925 году – первый боевой цельнометаллический двухместный самолет АНТ-З, который предназначался для применения в качестве самолета-разведчика. АНТ-3 выпускался серийно и демонстрировался за границей. На нем летчик Михаил Громов вместе с бортмехаником Евгением Радзевичем совершил с 30 августа по 2 сентября 1926 года круговой полет протяженностью более семи тысяч километров по маршруту Москва – Берлин (Германия) – Париж (Франция) – Вена (Австрия) – Прага (Чехословакия, ныне Чехия) – Варшава (Польша) – Москва. Через год на таком же самолете летчик Семен Шестаков с бортмехаником Дмитрием Фуфаевым выполнил перелет по маршруту Москва – Токио (Япония) – Москва с промежуточными посадками.Протяженность маршрута составила более 20 тысяч километров.В КБ был спроектирован первый отечественный тяжелый бомбардировщик АНТ-4 (1925), являющийся первым в мире серийным цельнометаллическим двухмоторным бомбардировщиком. В серию его запустили под названием ТБ-1. Самолеты ТБ-1 принимали участие в боевых операциях – на станции Маньчжурия в июле 1929 года, у озера Хасан в июле 1938 года, на реке Халхин-Гол летом 1939 года, в финской кампании зимой 1939-1940 годов, в Великой Отечественной войне (1941-1945) в качестве транспортных, десантных, патрульно-разведывательных самолетов, для транспортировки планерных поездов (ТБ-1 мог буксировать за собой до девяти планеров). Всего было изготовлено более 200 разных модификаций АНТ-4, но самым известным стал АНТ-4 "Страна Советов". В 1929 году он выполнил перелет Москва – Нью-Йорк (США), преодолев 21 242 километров, в том числе почти восемь тысяч – над водами Тихого океана. В сентябре 1929 года в конструкторском бюро Андрея Туполева был создан пассажирский трехмоторный самолет АНТ-9, а также уменьшенный вариант АНТ-4 – многоцелевой АНТ-7 (Р-6). Машина предназначалась для ведения разведки, в том числе над морями и океанами, для дальнего истребительного сопровождения, а также работы в качестве бомбардировщика или торпедоносца. Поставленный на поплавки самолет использовался в морской авиации. АНТ-7 применялся и в гражданской авиации.Благодаря большому радиусу действия использовался для картографических съемок в Сибири. Пассажирский вариант вмещал семь человек при двух членах экипажа. В 1930 году появился АНТ-6 (ТБ-3), который стал первым в мире массовым четырехмоторным самолетом стратегического назначения. В 1931 году был создан первый отечественный цельнометаллический гидросамолет – летающая лодка АНТ-8 (МДР-2), в 1933 году – самолет АНТ-25, на котором выполнен ряд рекордных полетов, в том числе перелеты через Северный полюс в Америку экипажами Валерия Чкалова и Михаила Громова. В 1934 году построен многомоторный самолет АНТ-20 "Максим Горький" (восемь двигателей, пассажировместимость до 60 человек). В конструкторское бюро под руководством Туполева был разработан в 1941 году двухмоторный высокоскоростной бомбардировщик Ту-2 (АНТ-58), один из лучших фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны (1939-1945), в 1952 году – тяжелый реактивный многоцелевой самолет Ту-16, который стал первым массовым советским тяжелым самолетом, способным нести ядерное оружие на большое расстояние, а также сверхдальний бомбардировщик Ту-95. Появившаяся в 1979 году модифицированная версия Ту-95 стратегический ракетоносец Ту-95МС (кодификация НАТО: Bear – "Медведь") является одним из компонентов ядерной триады России. В 1958 году в ОКБ спроектировали дальний тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22, а в 1981 году – стратегический ракетоносец Ту-160, самый мощный в мире ударный авиационный комплекс. За грациозность и изящество линий летчики назвали Ту-160 "Белым лебедем". Андрей Туполев считал, что каждый военный самолет может иметь пассажирский аналог. Так, на базе многоцелевого тяжелого самолета Ту-16 появился первый советский реактивный лайнер Ту-104 (1955), а на основе стратегического бомбардировщика Ту-95 был разработан турбовинтовой пассажирский самолет Ту-114 (1957). Позже в ОКБ создали ближние и средние магистральные пассажирские самолеты Ту-124 (1960), Ту-134 (1963), Ту-154 (1968), а также первый в мире сверхзвуковой пассажирский Ту-144 (1968). В 1989 году был построен среднемагистральный пассажирский самолет Ту-204, а в 1996 году – его модификация Ту-214. Кроме этого, в ОКБ в 1950-х годах начались работы по созданию беспилотников. Одним из них был принят в 1964 году на вооружение дальний сверхзвуковой беспилотный разведчик Ту-123 "Ястреб". В ОКБ также велись работы по планирующему гиперзвуковому аппарату "130" и ракетоплану "136" ("Звезда"). В настоящее время ПАО "Туполева" выполняет обслуживание и модернизацию самолетов стратегической дальней авиации Ту-160, Ту-22МЗ и Ту-95МС. Параллельно ведутся работы по созданию нового перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который придет на замену существующим.Разрабатываемый в ПАО "Туполев" бомбардировщик может поступить на вооружение до 2027 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пао "туполев", москва