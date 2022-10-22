https://ria.ru/20221022/trevoga-1825873149.html
В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу
В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2022
В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:28
2022-10-22T11:28
2022-10-22T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антон геращенко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко."В большей части Украины вновь звучит воздушная тревога", - написал Геращенко в своем Telegram-канале, прикрепив карту воздушных тревог в стране.Судя по ее данным, только южные и западные области Украины не объявили о тревоге.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825869733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, антон геращенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антон Геращенко
11:28 22.10.2022 (обновлено: 11:40 22.10.2022)
В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу
Советник главы МВД Украины Геращенко: в большинстве регионов объявлена воздушная тревога