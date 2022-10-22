https://ria.ru/20221022/trevoga-1825873149.html

В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2022

В большинстве регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:28

2022-10-22T11:28

2022-10-22T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антон геращенко

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко."В большей части Украины вновь звучит воздушная тревога", - написал Геращенко в своем Telegram-канале, прикрепив карту воздушных тревог в стране.Судя по ее данным, только южные и западные области Украины не объявили о тревоге.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825869733.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, антон геращенко