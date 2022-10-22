https://ria.ru/20221022/trevoga-1825844707.html

Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге

Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022

Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:38

2022-10-22T07:38

2022-10-22T07:59

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко на 7.36 мск, воздушная тревога звучит уже в большинстве регионов страны."Воздушная тревога в большинстве областей Украины", - написал Геращенко в своем Telegram-канале, прикрепив карту тревог. Из нее следует, что воздушная тревога не коснулась только нескольких западных областей Украины.В субботу утром сигналы воздушной тревоги уже звучали в ряде регионов: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, о чем сообщали СМИ и местные власти.Следом за южной Николаевской областью о тревоге сообщили в соседней Одесской. Спикер областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей об этом в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/trevoga-1825843185.html

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825819015.html

киев

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киев