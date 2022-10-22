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Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825844707.html
Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге
Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:38
2022-10-22T07:59
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко на 7.36 мск, воздушная тревога звучит уже в большинстве регионов страны."Воздушная тревога в большинстве областей Украины", - написал Геращенко в своем Telegram-канале, прикрепив карту тревог. Из нее следует, что воздушная тревога не коснулась только нескольких западных областей Украины.В субботу утром сигналы воздушной тревоги уже звучали в ряде регионов: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, о чем сообщали СМИ и местные власти.Следом за южной Николаевской областью о тревоге сообщили в соседней Одесской. Спикер областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей об этом в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825843185.html
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киев
Специальная военная операция на Украине, Киев
07:38 22.10.2022 (обновлено: 07:59 22.10.2022)
 
Власти Киева снова объявили о воздушной тревоге

Городская администрация: в Киеве снова объявлена воздушная тревога

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Работа ПВО
07:14Специальная военная операция на Украине
СМИ: в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко на 7.36 мск, воздушная тревога звучит уже в большинстве регионов страны.
"Воздушная тревога в большинстве областей Украины", - написал Геращенко в своем Telegram-канале, прикрепив карту тревог. Из нее следует, что воздушная тревога не коснулась только нескольких западных областей Украины.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги уже звучали в ряде регионов: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, о чем сообщали СМИ и местные власти.
Следом за южной Николаевской областью о тревоге сообщили в соседней Одесской. Спикер областной военной администрации Сергей Братчук предупредил жителей об этом в своем Telegram-канале.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКиев
 
 
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