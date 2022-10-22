https://ria.ru/20221022/trevoga-1825843185.html
СМИ: в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога
СМИ: в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". Также сообщается о... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:14
2022-10-22T07:14
2022-10-22T07:41
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
харьковская область
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, пишет украинское издание "Зеркало недели". Также сообщается о воздушной тревоге в Киеве."Воздушная тревога распространяется по Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в подписи к соответствующей карте.Тревогу в Черниговской области также подтвердил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Вячеслав Чаус.Через несколько минут о тревоге сообщили на юге Украины — в Николаевской области, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Ким.Российские Вооруженные силы с начала минувшей недели наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825833642.html
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украина, владимир зеленский, харьковская область, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Харьковская область, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
07:14 22.10.2022 (обновлено: 07:41 22.10.2022)
СМИ: в ряде регионов Украины звучит воздушная тревога
"Зеркало недели": в Черниговской, Сумской, Полтавской областях звучит воздушная тревога