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СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/trevoga-1825833642.html
СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:38
2022-10-22T01:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
киев
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщило местное издание "Страна.ua"."В ряде областей звучит сигнал воздушной тревоги", - пишет издание.Согласно опубликованной изданием карте, тревога звучит в Одесской, Николаевской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825819015.html
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владимир путин, киев, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
01:38 22.10.2022 (обновлено: 01:52 22.10.2022)
 
СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

СМИ: в Одесской, Николаевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщило местное издание "Страна.ua".
"В ряде областей звучит сигнал воздушной тревоги", - пишет издание.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 22:07Специальная военная операция на Украине
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
Согласно опубликованной изданием карте, тревога звучит в Одесской, Николаевской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 15:11
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКиевРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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