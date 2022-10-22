https://ria.ru/20221022/trevoga-1825833642.html

СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:38

2022-10-22T01:38

2022-10-22T01:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

киев

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, сообщило местное издание "Страна.ua"."В ряде областей звучит сигнал воздушной тревоги", - пишет издание.Согласно опубликованной изданием карте, тревога звучит в Одесской, Николаевской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825819015.html

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825690791.html

киев

россия

украина

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владимир путин, киев, россия, украина, вооруженные силы рф